Uma "brincadeira" como ponto de partida: Ilkay Gündogan revela plano interessante de Pep Guardiola

"Ainda tenho uma ligação muito forte com Nuremberg, porque o clube naturalmente ainda é muito importante para mim. Sou muito grato ao clube e à cidade. Claro que consigo me imaginar voltando algum dia, em qualquer função que seja", disse Gündogan em entrevista à Sky. "Seja por um, dois anos como jogador ou como dirigente, treinador. Tudo isso pode ser possível."









Ao mesmo tempo, o meio-campista de 35 anos admitiu: "Se eu for totalmente honesto, não estou necessariamente muito afim de jogar a 2. Bundesliga novamente, embora seja uma liga muito desgastante. Tenho grande respeito por essa liga. Mas também é preciso ver onde estou neste momento. Estou em um clube que joga a Champions League e me sinto muito, muito confortável nesse nível."

Gündogan deu em Nuremberg, certa vez, o salto para o futebol profissional, antes de seguir para o Borussia Dortmund em 2011, aos 20 anos. Depois de anos de sucesso no Manchester City e de uma passagem pelo Barcelona, ele se transferiu para o Galatasaray em 2025. Enquanto isso, o Nuremberg segue preso há muitos anos à segunda divisão.

Ilkay Gündogan revela plano especial de Pep Guardiola

Pelo principal clube turco, Gündogan soma até aqui dois gols e cinco assistências em 38 jogos oficiais. Seu contrato vai até 2027. "No momento, nem quero planejar além deste ano", afirmou Gündogan. "Do jeito que está agora, eu gostaria de continuar, de preferência também no Gala, porque me sinto muito bem aqui."

Mas talvez uma outra opção empolgante se abra em breve para Gündogan: como ele revelou, seu treinador de longa data, Pep Guardiola, o considera como um possível assistente. No ano passado, Guardiola soltou "uma brincadeira casual" a esse respeito: "Ele disse que eu ainda deveria jogar por mais alguns anos e que depois, em algum momento, me tornaria seu auxiliar, mas agora, como ele ainda não tem trabalho, é preciso esperar para ver."

Guardiola foi recentemente ligado ao cargo de técnico da seleção da Itália, mas a transferência fracassou. "No fim das contas, isso também é bom para mim, para que eu ainda não precise tomar essa decisão", avaliou Gündogan, que já concluiu sua licença B de treinador. Em princípio, um futuro como assistente de Guardiola "é uma variante que consigo imaginar muito bem".