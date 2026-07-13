Uma aposta engraçada acompanha Oyarzabal antes do confronto entre Espanha e França na Copa do Mundo

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou que Mikel Oyarzabal, atacante da La Roja, está envolvido em uma aposta divertida com um de seus amigos mais próximos durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Mikel Oyarzabal e seu amigo Mikel Vitoris estão enfrentando um desafio especial antes do confronto contra a França, já que o atacante da Espanha pode encerrar uma temporada excepcional chegando à final da Copa do Mundo, enquanto Vitoris pode estar prestes a fechar um contrato de seguro bem interessante.

Mikel Vitoris, um dos amigos mais próximos de Oyarzabal, brincou durante as gravações do jornal “Marca” para um programa especial antes da Copa do Mundo: “Vocês sabem quantas apólices de seguro vocês me fazem perder?”.

Para explicar essa piada, a história remonta a dois meses atrás, quando uma equipe do jornal “Marca” viajou para a cidade de Eibar para conhecer as raízes de Oyarzabal, por meio de depoimentos de seus amigos que compartilharam com ele as fases da infância, da juventude, dos estudos universitários e da vida em república.

Mikel Vitoris é um desses amigos, que acompanhou Oyarzabal ao longo de toda a sua vida e atualmente trabalha em uma seguradora.

Enquanto a equipe do “Marca” preparava o local da filmagem para a entrevista, Vitoris lançou uma aposta engraçada, dizendo em meio a risadas: “No tempo que vocês levarem para preparar tudo isso, eu consigo fechar 20 apólices de seguro”.

A entrevista revelou os primórdios de Oyarzabal e seu lado humano. Após o término da entrevista, ocorreu ao repórter do “Marca” a ideia de fazer uma proposta a Vitoris, e ele disse a ele, brincando: “Se a Espanha ganhar a Copa do Mundo, voltarei até você e farei uma apólice de seguro como compensação pelo tempo que tiramos de você”.

Ele acrescentou que disse isso mesmo sem saber muito bem o que é uma apólice de seguro, já que nunca havia feito uma na vida.

A seleção espanhola está agora a pouco mais de 180 minutos de obrigar o repórter do “Marca” a cumprir sua promessa, em uma aposta na qual Oyarzabal teve um papel indireto.

E a pergunta permanece: será que o atacante basco marcará um gol decisivo e obrigará o repórter do “Marca” a viajar até Eibar para formalizar a apólice de seguro prometida?

E o “Marca” concluiu: “Oyarzabal conhece os detalhes dessa aposta, e o jornal espera que isso lhe dê um incentivo extra, mesmo que seja de apenas 0,00001%, para voltar ao seu país com a Copa do Mundo e obrigar o autor da aposta a cumprir sua promessa”.