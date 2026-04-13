Um verdadeiro pesadelo: grande promessa do Ajax é carregada para fora de campo com uma lesão terrível

Mylo van der Lans teve que abandonar prematuramente a partida entre o Jong Ajax e o TOP Oss. O capitão do Jong Ajax sofreu uma lesão no tornozelo e foi retirado de campo em uma maca.
O Jong Ajax ficou atrás no placar aos 49 minutos de jogo, após um gol de Leonel Miguel. Com o placar em 0 a 1, o azar se abateu sobre o zagueiro central.
Van der Lans conseguiu, aos 69 minutos da partida, bloquear um chute de Siriné Doucouré. O zagueiro foi atingido de forma violenta pelo atacante do TOP Oss e sofreu uma torção grave no tornozelo. Após alguns minutos de atendimento médico, Van der Lans foi retirado de maca.
O zagueiro de 19 anos, natural de Delft, disputou 24 partidas nesta temporada na Keuken Kampioen Divisie e já integrou várias vezes a seleção principal do Ajax.