Um único telefonema muda tudo: Bernardo Silva fecha uma transferência de surpresa

Bernardo Silva vai se tornar jogador do Real Madrid, segundo Fabrizio Romano. O especialista em transferências informa que todos os documentos foram aprovados e que o meio-campista português do Manchester City aceitou a proposta do grande clube espanhol.

Segundo Romano, foi alcançado um acordo total entre todas as partes. Bernardo Silva assinará um contrato de duas temporadas em Madri, com opção de renovação por mais um ano. A transferência sem custos foi concluída em um ritmo surpreendentemente rápido.

O Real Madrid só começou a se empenhar seriamente na contratação do meia de 31 anos há um dia e meio. Em 36 horas, o clube conseguiu fechar o negócio por completo, e a documentação final foi rapidamente resolvida.

José Mourinho desempenhou um papel fundamental na transferência. O técnico recém-contratado deixou claro internamente que Silva era uma prioridade absoluta para o novo elenco com o qual ele pretende iniciar a temporada.

Mourinho e Bernardo Silva se conhecem há anos do futebol português e mantêm uma excelente relação. Esse vínculo acabou sendo decisivo nas negociações entre o jogador e o clube.

Segundo Romano, Mourinho não precisou se esforçar muito para convencer o meio-campista. Assim que o técnico manifestou seu interesse em uma ligação, Silva se mostrou aberto a uma transferência para o Santiago Bernabéu e as negociações ganharam ritmo.

Bernardo Silva jogou nove temporadas pelo Manchester City e tornou-se um dos jogadores mais apreciados, tanto por Pep Guardiola quanto pela torcida do City.