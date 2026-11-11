Um único revés pode mudar todos os planos: a Inter vai rescindir o contrato de seu craque?

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As dúvidas em torno da situação de John Stones na Inter de Milão só aumentam, depois de sua participação desde o início da temporada ter se limitado a alguns minutos, antes que a lesão o afastasse dos gramados por cerca de um mês e meio.

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O ex-astro do Manchester City não conseguiu, ao longo dos últimos anos, manter a regularidade de suas participações, o que coloca sua condição física sob os holofotes dentro do clube italiano. Stones não aparece em campo desde 14 de setembro, quando sofreu a lesão durante o confronto com a Udinese, encerrado com vitória da Inter por 5 a 3, ficando depois de fora de seis partidas do Campeonato Italiano e três confrontos pela Liga dos Campeões da Europa.

Apesar de seu retorno à lista do time na partida contra o Como, por decisão do técnico Cristian Chivu, ele permaneceu no banco de reservas sem participar. O tempo total de jogo de Stones nesta temporada chegou a apenas 144 minutos, distribuídos em quatro partidas: ele atuou 45 minutos contra o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, 15 minutos contra o Monza, 22 minutos contra o Cagliari e, por fim, 63 minutos contra a Udinese, a única partida que começou como titular, antes de sofrer a lesão durante o jogo.

O início limitado de Stones confirma os receios ligados à sua capacidade física, depois de ter sofrido problemas recorrentes que afetaram a regularidade de suas participações. Na temporada passada, disputou apenas 18 partidas, somando 1.144 minutos, e ficou de fora da escalação titular no Campeonato Italiano desde o início de dezembro até o final de maio, enquanto suas participações na Liga dos Campeões da Europa se restringiram às quatro primeiras partidas da fase de liga.

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Apesar desses dados, Chivu ainda conta com o defensor inglês e mantém a aposta na possibilidade de aproveitar seu potencial quando ele recuperar a condição física.

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Indício chocante: a Inter será obrigada a tomar a decisão difícil?

Mas a continuidade da situação atual até janeiro pode levar a diretoria da Inter a estudar o reforço da linha defensiva durante o mercado de transferências de inverno. Nesse contexto, o jornal La Gazzetta dello Sport revelou uma opção difícil a que a Inter pode ser obrigada caso Stones não se recupere.

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Indicou que, caso persistam suas lesões longas e seu fraco rendimento físico, a Inter entrará no mercado de inverno para substituí-lo, e nesse momento o técnico Chivu será obrigado a abrir uma vaga para o recém-chegado na lista do time, o que abre a porta para uma fase mais difícil para Stones, que talvez termine com sua saída ou com a rescisão antecipada de seu contrato.

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E ainda que essa hipótese não tenha entrado até agora nas discussões oficiais dentro do clube, Stones seguirá sendo um jogador que precisa ser avaliado por mais de um ângulo: por um lado, possui grande experiência e um currículo repleto de títulos, além de seu papel na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Manchester City em 2023, quando atuou na posição de volante, o que reflete sua capacidade de desempenhar funções táticas que vão além de suas tarefas tradicionais na zaga central.

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Mas, em contrapartida, suas lesões recorrentes impõem questionamentos sobre o quanto é possível contar com ele por longos períodos. Nas últimas cinco temporadas da Premier League, Stones não ultrapassou a barreira das 25 partidas em nenhuma temporada: disputou 14 partidas, depois 23, 16, 11 e, por fim, apenas 9 partidas na temporada passada. Já na temporada atual, seu saldo ainda está parado em três participações no campeonato.

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