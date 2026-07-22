Marcus Rashford enfrenta um futuro incerto no Manchester United, já que o clube procura livrar-se do seu elevado salário após uma temporada de empréstimo bem-sucedida no Barcelona, enquanto o internacional inglês continua à procura do próximo passo na sua carreira.

O Tottenham Hotspur pretende contratar o avançado de 28 anos com uma proposta que pode chegar aos 40 milhões de libras esterlinas, sendo Rashford uma opção ideal para reforçar o setor ofensivo sob o comando do treinador Roberto De Zerbi.

Rashford passou a temporada passada emprestado ao Barcelona, onde marcou 14 golos e forneceu 10 assistências, mas não conseguiu um contrato definitivo.

O futuro do jogador continua em aberto, com o United a querer vendê-lo para aliviar a sua massa salarial.

Contudo, o principal obstáculo reside na recusa do Manchester United em vender o jogador a um rival direto na Premier League, com receio de que ele regresse ao seu melhor nível contra o clube.

Arsenal e Chelsea também são mencionados entre os clubes interessados na contratação de Rashford, mas a mesma situação aplica-se a eles, segundo o que noticiou o site Caught Offside.

O Tottenham, que terminou a temporada passada no 17.º lugar, precisa de reforços de peso após as contratações de Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke.

Rashford, capaz de atuar na ala ou como avançado puro, pode representar um reforço imediato.

Atualmente, Rashford prefere uma transferência para fora de Inglaterra, enquanto o Barcelona acompanha a sua situação, em meio a um interesse limitado de clubes turcos que o jogador não acolheu com agrado. De acordo com a mesma fonte, o United pode ser obrigado a suavizar a sua posição caso não surjam propostas adequadas do estrangeiro.