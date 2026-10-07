A seleção da Arábia Saudita começou a colher os frutos de seu título na Copa do Golfo Pérsico, em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", ao superar a seleção irmã da Tunísia.

A Arábia Saudita conquistou o título da Copa do Golfo Pérsico ontem, terça-feira, após vencer os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, que foi disputada no estádio Al-Inma, em Jidá.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a seleção da Arábia Saudita subiu 3 posições no ranking mensal da Federação Internacional de Futebol, após a conquista do título do Golfo, que foi incluído pela primeira vez na agenda oficial da Fifa.

A Arábia Saudita conseguiu vencer 4 partidas, diante de Kuwait, Omã e Iraque na fase de grupos, e depois os Emirados Árabes Unidos na final, enquanto empatou com a seleção do Catar antes de derrotá-la nos pênaltis na semifinal.

Em razão desses resultados, a seleção da Arábia Saudita saltou da 58ª para a 55ª posição no mundo, mantendo o quinto lugar no continente asiático, atrás de Japão, Irã, Austrália e Coreia do Sul.

No que se refere ao ranking mundial, a Arábia Saudita conseguiu ultrapassar várias seleções, à frente delas a seleção da Tunísia, que ocupava a 57ª posição, antes de cair 4 lugares para o 61º lugar.

Por outro lado, a seleção da Arábia Saudita conseguiu se distanciar da do Catar, depois que esta última ocupava a 59ª posição no mundo, antes de cair para o 60º lugar, ficando atrás da Arábia Saudita em 5 posições, em vez de uma única posição.

Vale lembrar que o título do Golfo foi o primeiro da seleção da Arábia Saudita em 23 anos, mais precisamente desde quando conseguiu conquistar a Copa do Golfo Pérsico em 2003.