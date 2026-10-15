Um tempo foi suficiente: Ayoub Bouaddi rouba os holofotes na noite do doloroso 4 a 0

O astro marroquino Ayyoub Bouaddi entrou no segundo tempo da partida de seu time, o Manchester City, contra o Paris Saint-Germain, e impressionou a todos mais uma vez com sua maturidade e sua influência no desempenho da equipe inglesa.

Apesar da derrota de seu time por 4 a 2 na noite de quarta-feira, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, o jovem meio-campista personificou a forte reação do City e confirmou, após sua ótima atuação contra o Porto na primeira partida da competição, que é um jogador especial.

A rede francesa "Foot Mercato" elogiou a atuação do promissor astro marroquino, que apareceu de forma destacada no segundo tempo da partida entre Manchester City e Paris Saint-Germain.

Sobre seu desempenho, o veículo comentou: "Ayyoub Bouaddi precisou de apenas alguns minutos para provocar uma mudança qualitativa no desempenho do Manchester City. Depois de entrar no segundo tempo da partida de seu time contra o Paris Saint-Germain, quando o City estava atrás por três gols a zero, o jovem meio-campista, que comemorou seu 19º aniversário dias atrás, apresentou uma atuação de nível mundial, apesar da derrota de sua equipe por 4 a 2".

E acrescentou: "Graças à sua energia, à sua precisão técnica e à sua capacidade de liderar o time, o internacional marroquino personificou, de modo geral, a reação do City no segundo tempo. O ex-jogador do Lille provou mais uma vez que já possui a capacidade de brilhar nos maiores jogos europeus".

A rede francesa prosseguiu: "Desde o momento em que entrou, Bouaddi — que substituiu o decepcionante Rayan Cherki — trouxe a energia e o controle que faltaram ao meio-campo do Manchester City no primeiro tempo. Graças à sua movimentação mais dinâmica, os homens de Enzo Maresca recuperaram a fluidez com a bola e passaram a ter mais opções para desestabilizar a defesa do Paris Saint-Germain. O meio-campista marroquino rapidamente se firmou como um elo de ligação valioso, capaz de manter a posse de bola sob pressão, além de jogar com inteligência no ataque".

Sua influência ficou evidente aos 75 minutos, quando Ayyoub Bouaddi deu um cruzamento preciso para Erling Haaland, que marcou seu segundo gol na partida.

Essa última atuação confirma o talento promissor que ele já havia demonstrado na partida de estreia da Liga dos Campeões da Europa contra o Porto. Em sua primeira participação como titular com o Manchester City na competição, Bouaddi havia impressionado a todos com sua tranquilidade, sua maturidade e a precisão de seus passes na vitória da equipe inglesa por 2 a 0.

A atuação do jovem marroquino recebeu amplos elogios, especialmente de seu treinador e de seus companheiros. Diante do Paris Saint-Germain, e em circunstâncias mais difíceis, ele provou que sua primeira aparição não foi apenas um brilho passageiro: apesar de começar no banco de reservas, conseguiu influenciar o rumo do jogo e mostrar todo o seu potencial.

Embora o Manchester City não tenha conseguido promover uma virada surpreendente diante do Paris Saint-Germain depois de ficar atrás por três gols a zero, a participação de Bouaddi permanecerá, sem dúvida, como um dos pontos fortes mais evidentes do trabalho do técnico Enzo Maresca nesta noite europeia.

O internacional marroquino (10 partidas pela seleção) recebeu nota 7 de 10 da equipe de redação da rede "Foot Mercato", ao apresentar uma atuação exemplar: venceu 100% dos duelos, teve 93% de precisão nos passes e, o mais importante, recuperou a bola 8 vezes (o maior número individual da partida, empatado com Vitinha, mas em apenas 45 minutos).

O veículo encerrou seu relatório afirmando: "Esta derrota expõe as atuais fragilidades do Manchester City, mas também pode representar mais um passo na trajetória de um talento promissor que ainda não terminou de estampar as manchetes dos jornais".



