A incerteza continua a dominar o futuro de Michael Carrick no Manchester United, apesar de seu êxito em salvar a situação diante do Aston Villa nos últimos instantes, já que os dirigentes do clube não definiram sua posição final sobre a permanência dele no comando da comissão técnica.

O United mostrou um espírito de luta diferente nas duas últimas partidas, ao vencer a Roma por 3 a 2 na Liga dos Campeões, após estar perdendo por dois gols de diferença, e depois empatar em 4 a 4 com o Aston Villa no Campeonato Inglês, após estar perdendo em dois momentos (2 a 0 e 4 a 2).

Segundo o jornalista Alex Crook, o clima estava tranquilo no centro de treinamentos de Carrington nesta manhã, com a tendência de que Carrick permaneça no cargo durante a fase atual, mas seu futuro ainda não está garantido.

Crook explicou que a direção do Manchester United planejava avaliar a situação do treinador durante o período de paralisação para as datas FIFA, depois de ter estudado a possibilidade de fazer uma mudança técnica, anteriormente, após o empate com o Bournemouth.

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O jornalista da talkSPORT indicou que uma das opções em pauta consiste em reforçar a comissão técnica de Carrick com novos elementos.

E destacou que esse plano esteve prestes a ser executado, anteriormente, depois que o clube colocou o inglês Aaron Danks, auxiliar técnico do Bayern Munich, entre seus planos no verão passado, embora sua saída agora no meio da temporada pareça altamente improvável, especialmente após ele assumir responsabilidades maiores e obter êxito no desempenho de suas funções durante o período de doença de Vincent Kompany.

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Pochettino: um substituto de alto custo

No contexto da busca por possíveis alternativas, Crook revelou que Mauricio Pochettino ficaria feliz em ter a oportunidade de comandar o Manchester United, sabendo-se que ele atualmente dirige a seleção dos Estados Unidos.

Dessa forma, o treinador argentino continua sendo um dos nomes ligados à possibilidade de assumir a missão, caso a direção do Manchester United decida dispensar Carrick, tendo em vista sua ampla experiência na Premier League, após sua passagem histórica pelo Tottenham, e depois pelo Chelsea, de acordo com o que foi noticiado pelo site Yahoo Sport.

Pochettino levou o Tottenham a ocupar uma das quatro primeiras posições quatro vezes consecutivas, apesar de seu orçamento modesto no mercado de transferências. O Tottenham também chegou à final da Liga dos Campeões da Europa de 2018-19 durante seu período de comando.

Depois, o treinador argentino alcançou a sexta colocação no campeonato com o Chelsea, além de levá-los à final da Copa da Liga e à semifinal da Copa da Inglaterra, antes de sair em comum acordo após apenas uma temporada.

O ex-treinador do Paris Saint-Germain tem contrato com a seleção dos Estados Unidos, e, portanto, o United precisaria pagar uma compensação elevada caso queira garantir seus serviços.

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