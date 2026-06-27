Um recorde que não é quebrado há décadas... O goleiro da Espanha está prestes a fazer história

Onay Simón, goleiro da seleção espanhola e do Athletic Bilbao, está a apenas 50 minutos de quebrar o recorde do lendário goleiro do Real Madrid, Iker Casillas, de maior sequência sem sofrer gols com a “La Roja”, em uma conquista histórica que se soma à sua brilhante trajetória na Copa do Mundo de 2026.

A rede “Cadena Ser” destacou que o goleiro basco, que encerrou a fase de grupos sem sofrer gols contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, tornou-se o primeiro goleiro da história da Espanha a alcançar essa marca na fase de grupos da Copa do Mundo, confirmando a confiança do técnico Luis de la Fuente, que afastou as especulações sobre a disputa com Juan García, e David Raya.

O próximo confronto nas oitavas de final contra a Argélia ou a Áustria dará a Unai uma oportunidade de ouro para superar o recorde do lendário Casillas, um incentivo adicional que vai além da simples classificação para a próxima fase, especialmente porque o recorde tem um significado especial, considerando o legado do ex-goleiro do Real Madrid.

Mas a ambição não para por aí, já que Simón precisa de mais 89 minutos sem sofrer gols para quebrar o recorde mundial do maior período consecutivo sem sofrer gols na história da Copa do Mundo, registrado há décadas pelo italiano Walter Zenga.

O goleiro do Bilbao, que conquistou a última edição da Eurocopa e da Liga das Nações, apesar de ter sofrido uma lesão no pulso durante a Eurocopa, continua demonstrando seu comprometimento e espírito competitivo, depois de ter consolidado sua posição como um dos melhores goleiros da La Liga.

De la Fuente pôs fim à polêmica que antecedeu o torneio sobre quem seria o goleiro titular, depositando total confiança em Unai desde o início e descartando qualquer experimentação — uma decisão que agora dá frutos, com o goleiro prestes a gravar seu nome em letras de ouro nos registros da seleção espanhola e na história da Copa do Mundo.