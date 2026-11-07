Um pesadelo sem fim: Genoa esbarra na muralha intransponível do Milan

O Milan terá um teste importante fora de casa, quando visita o Genoa, amanhã, domingo, no estádio Luigi Ferraris, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano, em um confronto que carrega diversos desafios e números marcantes para ambas as equipes.

O Rossoneri entra na partida respaldado por um retrospecto notável diante do Genoa, além de uma série de resultados positivos longe de seus domínios, mas esbarra em um adversário que vive um momento de recuperação após conquistar três vitórias consecutivas na competição, e que almeja dar continuidade à sua reação e alcançar um feito ausente há anos.

Nesse contexto, a rede de estatísticas "Opta" apresentou os principais números e fatos relacionados ao confronto aguardado, que revelam a superioridade histórica do Milan, as ambições do Genoa, além do brilho de alguns astros.

O retrospecto do Milan diante do Genoa

- O Milan não perde há 10 confrontos contra o Genoa no Campeonato Italiano, somando 6 vitórias e 4 empates. E desde a temporada 2020-2021, o Genoa é a segunda equipe mais enfrentada pelo Rossoneri sem que este tenha sofrido qualquer derrota na competição, empatado com outros times, atrás apenas do Hellas Verona, que enfrentou em 12 partidas sem derrota.

Próximas partidas GEN Campeonato Italiano 09:00 MIL

- O Milan venceu as últimas 4 partidas que disputou fora de casa diante do Genoa no Campeonato Italiano. E o Rossoneri atualmente não possui uma sequência de vitórias fora de seus domínios mais longa na competição a não ser contra três equipes: Hellas Verona (7 vitórias), Messina (5 vitórias) e Pisa (5 vitórias).

- O Milan marcou 21 gols em suas primeiras 10 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada. E a última vez em que um dos treinadores do Rossoneri obteve um saldo de gols melhor após as primeiras 11 partidas na competição foi com Cesare Maldini em 1972, quando a equipe marcou 25 gols.

- O Milan conquistou duas vitórias e 3 empates nas primeiras 5 partidas que disputou fora de casa no Campeonato Italiano nesta temporada. E o Rossoneri já havia evitado a derrota nas primeiras 6 partidas fora de seus domínios ao longo de uma mesma temporada em 3 ocasiões entre as temporadas 2020-2021 e 2025-2026, o mesmo número alcançado tanto pela Inter quanto pelo Napoli. E o Milan pode assumir isoladamente o recorde como a única equipe a conquistar esse feito 4 vezes durante esse período, caso mantenha sua sequência na temporada atual.

O Genoa busca um feito ausente desde 2009

- O Genoa venceu suas últimas 3 partidas no Campeonato Italiano e almeja dar continuidade a suas vitórias diante do Milan. E a última vez em que o Rossoblu conseguiu conquistar 4 vitórias consecutivas ao longo de uma mesma temporada na competição foi entre os meses de março e abril de 2009.

- O Genoa venceu 3 das primeiras 6 partidas que disputou em casa no Campeonato Italiano nesta temporada, contra um empate e duas derrotas. E a equipe não conquistava 4 vitórias em suas primeiras 7 partidas em casa na competição desde a temporada 2015-2016, quando Gian Piero Gasperini estava à frente de seu comando técnico.

- O Genoa marcou 4 gols nos primeiros 15 minutos de suas partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, o mesmo número alcançado pelas equipes de Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma, enquanto o Milan lidera essa estatística com 5 gols marcados. Em contrapartida, o Genoa detém isoladamente uma marca negativa notável, já que não marcou nenhum gol nos últimos 15 minutos de suas partidas, enquanto o Milan se limitou a um único gol no mesmo período de tempo.

Astros sob os holofotes

- Stephan El Shaarawy segue apresentando níveis notáveis, após dar uma assistência em cada uma de suas últimas duas partidas no Campeonato Italiano. O jogador havia disputado 83 partidas com a camisa do Milan na competição, nas quais marcou 21 gols. E se conseguir contribuir com um gol no confronto de amanhã, se tornará, aos 34 anos e 12 dias, o segundo jogador mais velho na história do Genoa a registrar uma participação em gol em 3 partidas consecutivas no campeonato desde a temporada 2004-2005, atrás de Domenico Criscito, que alcançou o feito em 2021 aos 34 anos e 269 dias.

- Adrien Rabiot apresenta uma temporada excepcional, após marcar 5 gols e dar 3 assistências em suas primeiras 8 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada. E o último meio-campista a obter um saldo melhor nas primeiras 9 partidas de uma mesma temporada na competição foi Sergej Milinković-Savić na temporada 2022-2023, após contribuir com 10 gols, sendo 3 gols e 7 passes decisivos. O astro francês também contribuiu com pelo menos um gol em suas últimas 5 partidas, e nenhum meio-campista do Milan havia alcançado uma sequência melhor do que essa desde Kaká em 2004, quando contribuiu com 7 gols consecutivos.

- Diego Moreira segue escrevendo um início excepcional com o Milan, após contribuir com 7 gols em suas primeiras 6 partidas no Campeonato Italiano, sendo 4 gols e 3 passes decisivos. E desde a temporada 2004-2005, nenhum outro jogador conseguiu contribuir com um número maior de gols em suas seis primeiras partidas com o Rossoneri, igualando o número registrado em nome de Mario Balotelli em 2013. Além disso, nenhum jogador havia ultrapassado a barreira da participação em 7 gols nas primeiras 7 partidas com a equipe.