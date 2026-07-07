Um pedido de desculpas falso que se transforma em ataque... Senadora paraguaia a Mbappé: quem é você para me chamar de mulher desprezível?

Uma senadora paraguaia voltou a gerar polêmica após publicar uma suposta carta de desculpas por seus insultos racistas ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé; no entanto, o texto rapidamente se transformou em um ataque violento, no qual ela exigiu que o astro francês se desculpasse com ela e chegou a ameaçá-lo com ações judiciais sob a acusação de “violência de gênero”.

A senadora, que já havia gerado uma onda de indignação com suas declarações racistas anteriores contra Mbappé, publicou uma longa mensagem na qual admitia “arrependimento” por ter usado insultos racistas, afirmando que havia apagado sua primeira mensagem porque ela reforçava “padrões” que ela detesta.

No entanto, a mensagem logo se transformou em um ataque mordaz a Mbappé, acusando-o de “arrogância” e “desprezo” durante a partida, dizendo: “Seu comportamento arrogante ficou claro, assim como seu desprezo por cada jogador, como se fossem nojentos. Quando você proferiu aquela frase extremamente ofensiva na América Latina, você sabia disso”.

A senadora acrescentou: “Você demonstrou desprezo pela saúde do nosso goleiro. Não apertou a mão dele, mas gritou na cara dele que tinha vencido. Você demonstrou seu desprezo, sua arrogância e sua falta de educação em um único momento. Isso me magoou e magoou todo o meu país. A França deve responsabilizá-lo”.

Em uma escalada inesperada, a senadora exigiu que Mbappé “retirasse” suas declarações e lhe pedisse desculpas, acusando-o de chamá-la de “mulher desprezível” e, inclusive, de praticar “violência de gênero” contra ela.

Ela concluiu sua mensagem com uma ameaça explícita: “Quem é você para me chamar de indigna ou desprezível sem me conhecer? Retrate-se das declarações que fez a meu respeito, respeite sua nacionalidade francesa e peça desculpas; caso contrário, tomarei medidas legais contra você sob a acusação de violência de gênero”.

A mensagem não contribuiu para acalmar a polêmica, mas reacendeu o confronto com o capitão da seleção francesa, em meio a críticas generalizadas à tentativa da senadora de inverter os papéis e se retratar como vítima após suas declarações racistas, condenadas pela opinião pública internacional.

Vale lembrar que a polêmica eclodiu após a partida entre França e Paraguai, quando a senadora fez comentários racistas contra Mbappé que provocaram uma onda de indignação mundial, antes de agora tentar se exculpar e partir para o contra-ataque contra o astro francês.