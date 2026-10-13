O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al Nassr, está a apenas um gol de assumir isoladamente a liderança dos maiores artilheiros da história do clube em competições continentais, depois de igualar a marca do marroquino Abderrazak Hamdallah, ex-atacante do "Al Alami".

Ronaldo marcou na vitória do Al Nassr sobre o Neftchi, do Uzbequistão, por 3 a 1, na noite da última segunda-feira, pela segunda rodada do grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, chegando ao seu 16º gol com a camisa do clube em torneios asiáticos e empatando com Hamdallah no topo da lista.

O "Don" abriu sua conta de gols na atual edição do torneio, após já ter marcado seis gols na edição 2023-2024 da Liga dos Campeões da Ásia e oito gols na edição seguinte, além de um gol na Liga dos Campeões da Ásia 2, antes de acrescentar seu último gol diante da equipe uzbeque.

O astro português precisa agora de apenas um gol para superar Hamdallah e assumir sozinho o trono dos maiores artilheiros da história do Al Nassr em participações continentais, em mais uma conquista que se somaria ao seu histórico com o clube saudita.

O brasileiro Anderson Talisca, ex-jogador do Al Nassr, aparece na terceira posição da lista, com 11 gols, cinco a menos que Ronaldo e Hamdallah.

O Al Nassr conquistou uma vitória importante sobre o Neftchi, depois que Ângelo abriu o placar e Ronaldo ampliou a vantagem. A equipe uzbeque diminuiu a diferença no segundo tempo, e um gol contra definiu o resultado em favor dos donos da casa.

O triunfo deu novo ânimo ao Al Nassr após a derrota por 4 a 0 para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira rodada.