Após uma longa ausência imposta pela lesão, Saud Abdulhamid finalmente começou a se aproximar do retorno às competições, depois que as últimas horas trouxeram o primeiro sinal positivo sobre a condição do lateral saudita, que ficou de fora da seleção de seu país no "Golfo 27" e aguarda recuperar seu lugar no Lens, da França.

Saud voltou ao clima das partidas novamente, após atuar por 30 minutos na vitória do Lens sobre o Standard Liège, da Bélgica, por dois a zero, em um confronto amistoso que a comissão técnica aproveitou para avaliar sua condição e lhe dar um teste prático depois de um longo período afastado dos gramados.

A lesão de Saud havia começado com uma forte contusão sofrida durante os treinos do Lens em agosto passado, antes que um hematoma prolongasse o período de sua ausência, levando o jogador a se submeter a um programa de reabilitação e a ficar afastado das partidas, até que sua ausência da convocação da seleção saudita no "Golfo 27" foi confirmada.

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Sua participação contra o Standard Liège deu à comissão técnica a oportunidade de avaliar melhor sua condição, já que Yannick Cahuzac, técnico do Lens, afirmou que a partida marcou o retorno de vários jogadores que estiveram ausentes por longos períodos, entre eles Saud, que teve meia hora para atuar após se recuperar da lesão.

O retorno do lateral saudita acontece em um momento extremamente importante, pois o Lens se prepara para enfrentar o Olympique Lyonnais no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Francês, antes de encarar o Sporting Lisboa no dia 13 do mesmo mês, pela Liga dos Campeões da Europa, tornando a situação de Saud nessas duas partidas o verdadeiro teste de sua condição.

Depois que seu início promissor com o Lens foi interrompido pela lesão, Saud Abdulhamid tem agora a chance de recuperar seu lugar gradualmente, especialmente porque seu retorno às partidas, ainda que em um amistoso, representa um passo importante no caminho do retorno completo, enquanto os próximos jogos vão determinar se o lateral saudita é capaz de recuperar seu ritmo rapidamente e voltar aos planos do Lens e da seleção saudita.