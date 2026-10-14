Um passo antes da acusação: mãe de Mbappé é investigada em grande caso de corrupção

O caso do ex-oficial de segurança da seleção francesa deixou de ser um simples processo de corrupção e se transformou em um terremoto judicial que atinge o coração da França e coloca a família de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, no centro da tempestade.

O jornal francês "L'Équipe", em sua edição desta quarta-feira, revelou um desdobramento grave na investigação contra Mohamed Sanhadji, responsável pela segurança da seleção francesa entre 2004 e 2016, acusado de crimes de corrupção, desvio de recursos e tráfico de influência, depois que Fayza Lamari, mãe e empresária de Kylian Mbappé, foi interrogada.

O passo que antecede a acusação

Segundo o jornal de grande circulação, os juízes de instrução interrogaram Fayza Lamari na última sexta-feira e decidiram colocá-la na condição de "testemunha assistida", um procedimento jurídico francês que indica a existência de indícios e elementos de um possível envolvimento, sem uma prova definitiva que permita uma acusação formal, e que é considerado uma etapa preliminar antes do indiciamento.

Os juízes de instrução acreditam que a mãe do capitão da seleção francesa solicitou a intervenção de Sanhadji para obter quatro vistos, em um caso sobre o qual seus advogados ainda mantêm absoluto silêncio.

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Mbappé também foi interrogado

O próprio astro não escapou das investigações. O jornal francês confirmou que Mbappé também foi interrogado durante sua estada em Paris no fim do mês passado, após deixar a concentração da seleção francesa, que disputaria a Liga das Nações da UEFA, por causa de uma lesão.

A fonte explicou que o interrogatório do atacante do Real Madrid faz parte de uma ampla série de depoimentos conduzidos pelos investigadores para tentar comprovar as atividades criminosas de Sanhadji. A investigação incluiu diversos jogadores atuais e antigos da seleção, dirigentes da Federação Francesa e até alguns empresários de jogadores.

60 mil euros e uma viagem a Camarões

Um dos pontos mais sensíveis do processo gira em torno de uma doação financeira feita por Mbappé a Sanhadji, no valor de 60.300 euros, em 2023, pouco antes de sua famosa viagem a Camarões, na qual foi acompanhado pelo veterano responsável pela segurança pessoal da seleção.

Os juízes tentam agora determinar a natureza jurídica daquela viagem e se se tratava de uma missão oficial ou de uma visita pessoal, o que pode alterar o enquadramento legal da doação.

O caso se torna ainda mais complexo depois que as investigações revelaram que Zinedine Zidane, após assumir o comando da seleção nacional, pediu que Sanhadji ficasse responsável por sua segurança pessoal. Ele, no entanto, foi obrigado a renunciar à função posteriormente por causa das medidas cautelares impostas pelos investigadores, que o impedem de ter contato com qualquer integrante atual ou antigo da seleção.



