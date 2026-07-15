Um número impressionante... Qual foi a posse de bola da Argentina no segundo tempo contra a Inglaterra?

A seleção argentina impôs um domínio quase total sobre o jogo, após estar perdendo para a Inglaterra, e conseguiu virar o placar para uma vitória emocionante por 2 a 1, na noite de quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A rede de estatísticas “Opta” revelou que a Argentina teve 88% de posse de bola no período que se estendeu desde o gol da Inglaterra, marcado por Anthony Gordon aos 55 minutos, até o gol da vitória dos dançarinos do tango, marcado por Lautaro Martínez aos 92 minutos, contra apenas 12% dos Três Leões, um indicador claro do domínio argentino nos minutos decisivos da partida.

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A Inglaterra recuou diante de uma enxurrada de ataques argentinos, após ter aberto o placar, antes que Enzo Fernández conseguisse empatar aos 85 minutos, com um chute forte, aproveitando um passe de Lionel Messi.

Enquanto a partida caminhava para a prorrogação, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória para a Argentina aos 90+2 minutos, com uma cabeçada após um cruzamento também de Messi, garantindo aos “dançarinos do tango” a vaga na final em um cenário dramático.

Com essa vitória, a seleção argentina dá continuidade à campanha de defesa do título mundial e enfrentará a Espanha na final do torneio no próximo domingo, depois que a “La Roja” derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal, ontem, terça-feira.



