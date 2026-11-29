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O USM Alger, da Argélia, e o CS Sfaxien, da Tunísia, começaram de forma perfeita a campanha na fase de grupos da Copa das Confederações da CAF. Os dois times conquistaram vitórias valiosas na rodada de abertura, graças a um gol nos minutos finais de Ahmed Khaldi e à atuação decisiva do astro da seleção Ali Maâloul, que levou o time tunisiano aos três pontos.

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A primeira rodada do Grupo D teve o USM Alger superando o obstáculo do Real Bamako, do Mali, enquanto o CS Sfaxien arrancou uma vitória importante sobre o Black Bulls, de Moçambique. Assim, os dois times dividem a liderança da chave logo de cara e mandam um recado forte aos rivais sobre suas ambições na briga pela vaga.

O USM Alger estreou na fase de grupos com uma vitória valiosa por 1 a 0 sobre o Real Bamako, no duelo disputado na noite de domingo, no Estádio Olímpico 5 de Julho, pela primeira rodada da Copa das Confederações da CAF.

Apesar da superioridade dos donos da casa e da vontade de resolver o jogo cedo, o 0 a 0 persistiu por muito tempo no placar. O time malinês resistiu e tentou conter o perigo do USM Alger, que buscava uma brecha na defesa adversária para marcar o gol que lhe garantiria um início perfeito na competição continental.

O time argelino precisou esperar até os 80 minutos para transformar a pressão no gol da vitória: Ahmed Khaldi balançou as redes do Real Bamako, deu três pontos valiosos à sua equipe e a poupou de contas complicadas nos minutos finais.

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O gol premiou a insistência do USM Alger em vencer diante de sua torcida e deu ao time um importante impulso moral para a sequência da fase de grupos, até porque somar os três pontos na rodada de abertura é um passo importante na disputa pela liderança da chave.

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Lamine N'Diaye, técnico do USM Alger, escalou Oussama Benbot no gol e, à sua frente, na defesa, Rayan Mahrouz, Achraf Abada, Tshi Malone e Haithem Loucif.

No meio de campo atuaram Aimé Tendeng, Dirar Bensaadallah e Abderraouf Benguit, enquanto o ataque foi formado pelo trio Ahmed Khaldi, Mohamed Amine Ramdaoui e Jilas Djenaoui.

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Do outro lado, o Real Bamako entrou em campo com Youssouf Koïta no gol e, à sua frente, Émile Koné, Sissoko, Maïga e Keïta na defesa, enquanto o meio de campo foi composto por Diallo, André Kamaté e Diallo.

No ataque, Baye Ba, técnico do time malinês, apostou em Fousseni Tangara, Aboubacar Junior Traoré e Coulibaly, mas os esforços de sua equipe não evitaram a derrota na Argélia.

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Ali Maâloul leva o CS Sfaxien a uma vitória valiosa

Em outro jogo, válido pelo Grupo A, o CS Sfaxien estreou na competição com uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Black Bulls, de Moçambique, no confronto disputado em território tunisiano.

O astro da seleção Ali Maâloul foi o segredo do triunfo tunisiano ao marcar o único gol da partida, aos 33 minutos, de pênalti. O árbitro assinalou a penalidade a favor dos donos da casa, e o capitão do CS Sfaxien converteu a cobrança, colocando sua equipe na frente.

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O gol de Maâloul deu aos donos da casa uma vantagem precoce, que os ajudou a controlar o ritmo da partida e a lidar com as tentativas do adversário de buscar o empate, até que o time segurou o resultado até o apito final.

Com a vitória, o CS Sfaxien somou os primeiros três pontos de sua campanha continental sob o comando do técnico Mohamed Kouki, aproveitando o fator casa e o apoio da torcida, e conseguiu um início positivo que reforça suas ambições na briga pela classificação à próxima fase.

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USM Alger e CS Sfaxien na liderança

Com os resultados da rodada de abertura, USM Alger e CS Sfaxien dividem a liderança do Grupo A, com três pontos cada, e o time argelino leva vantagem no saldo de gols. Black Bulls e Real Bamako seguem sem pontuar, em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Em outro jogo da Copa das Confederações da CAF, o Manyema Union venceu o Singida Black Stars por 2 a 0, na partida disputada na noite de domingo, no Estádio dos Mártires, e o time congolês garantiu um início positivo na competição.