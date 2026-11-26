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O Paris Saint-Germain enfrenta um grande dilema no ataque após perder Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelo restante da temporada. Depois do frustrante empate por 2 a 2 com a Roma na Champions League, os ex-jogadores Daniel Xuereb e Emmanuel Petit levantaram sérias dúvidas sobre a profundidade do elenco antes da janela de transferências de janeiro.

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Crise no ataque do PSG fica evidente contra a Roma

As dificuldades ofensivas do PSG ficaram evidentes na noite de quarta-feira, quando o time empatou por 2 a 2 com a Roma na Champions League. Com Kvaratskhelia e Doue fora pelo restante da temporada, os jogadores que deveriam assumir o protagonismo não corresponderam quando o time mais precisou.

Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Mika Godts tiveram atuações decepcionantes contra a equipe italiana. O desempenho abaixo do esperado preocupou imediatamente o ex-atacante do PSG Xuereb e o ex-meio-campista do Chelsea Petit. Ambos questionaram se o elenco atual consegue lidar com a ausência dos dois jogadores lesionados, peças fundamentais do time.

Xuereb questiona a qualidade dos substitutos do PSG

Xuereb, campeão olímpico em 1984, fez uma avaliação direta dos jogadores encarregados de preencher as lacunas. Em entrevista ao Le Parisien, ele afirmou que os substitutos simplesmente não têm a mesma capacidade de decidir jogos que marcou o sucesso recente do PSG.

“Aos que jogaram na quarta-feira faltaram capacidade de infiltração, duelos individuais e corridas nas costas da defesa”, disse Xuereb. “São excelentes jogadores, com passagens por suas seleções. Mas, se normalmente não jogam, há bons motivos para isso. Quando Doue e Kvaratskhelia estão disponíveis, eles são reservas. Estão um nível abaixo.

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“Se o PSG conquistou o que conquistou nas últimas duas ou três temporadas, foi graças a jogadores capazes de marcar a qualquer momento. Infelizmente, eles estão lesionados.”

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Petit pede ação em janeiro e alerta para lesões nos ligamentos cruzados

Petit compartilha dessas preocupações e acredita que o PSG precisa buscar um reforço para o ataque na janela de transferências de janeiro. Em participação como comentarista na RMC, ele ressaltou que a recuperação de lesões nos ligamentos cruzados é notoriamente difícil e que o clube precisa planejar além da temporada atual.

“Eles precisam explorar todas as oportunidades”, disse Petit. “Quando você rompe os ligamentos cruzados, não se trata de uma lesão simples. São raros os jogadores que voltaram ao nível anterior. Por isso, o planejamento para o próximo verão já pode começar em janeiro. Vocês estão olhando apenas para esta temporada, enquanto eu já penso na próxima.”

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Janela de janeiro será decisiva para o PSG

O PSG entra agora em um período decisivo com a aproximação da janela de transferências de janeiro. Com Kvaratskhelia e Doue fora pelo restante da temporada, a direção do clube terá de decidir se busca um reforço imediato para o ataque ou se confia nas opções que já tem. Caso não encontre alvos adequados no meio da temporada, a pressão continuará sobre jogadores como Akliouche, Torres e Godts para que recuperem a eficiência.