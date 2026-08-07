"Um nível abaixo": ídolo do Liverpool entende pouco a decisão de transferência de Mohamed Salah

"A Turquia parece um nível abaixo para mim", comentou o ex-jogador da seleção inglesa no podcast "Football Ramble" sobre a transferência do jogador ofensivo egípcio para a Süper Lig.





Em vez do passo para a Turquia, rumo ao Trabzonspor, Carragher teria imaginado mais uma transferência para a Serie A, para "Milan ou Juventus", onde Salah ainda poderia ter jogado em um grande clube europeu.

No fim das contas, porém, foram sobretudo as exigências salariais do jogador de 34 anos que acabaram sendo decisivas para uma transferência para a Turquia. No Trabzonspor, Salah recebe, segundo informações, um salário líquido de 17 milhões de euros, uma quantia que um clube da Itália jamais conseguiria bancar.

"Claro, as exigências salariais dele afastaram algumas pessoas, mas eu pensava que talvez ele reduzisse um pouco essas exigências para conseguir um clube melhor", explicou Carragher: "Para ir para o Milan ou para a Juventus, ou quem quer que fosse, jogar no San Siro, continuar jogando grandes partidas, continuar jogando na Europa. A Turquia simplesmente parece... eu simplesmente acho que ele é melhor do que isso."

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Mohamed Salah e Liverpool chegam a acordo por rescisão contratual

Salah havia atuado com sucesso nas últimas nove temporadas pelo Liverpool, conquistando a Champions League e a Premier League. No fim de junho, ele deixou os Reds sem custos de transferência, depois que ambas as partes chegaram a um acordo por uma rescisão antecipada do contrato, que originalmente ainda era válido até 2027.

No clube que terminou em terceiro lugar na última edição da Süper Lig, onde Salah assinou até 2028, há uma enorme empolgação com a contratação do astro. Segundo relatos da imprensa, o Trabzonspor já mandou produzir 100 mil camisas com o nome de Salah e o número 11 nas costas.

O Trabzonspor começa a nova temporada em 15 de agosto, com um jogo fora de casa contra o Kasimpasa. No fim de agosto, estão previstos os playoffs por uma vaga na Europa League.



