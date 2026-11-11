Um negócio da era Xavi: Barcelona aguarda recompensa em janeiro

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O Barcelona acompanha a evolução das movimentações de vários clubes ingleses no mercado de transferências, na esperança de obter um retorno financeiro considerável com a venda de um de seus ex-jogadores, que deixou o clube há cerca de dois anos, mas que pode voltar ao primeiro plano no mercado de janeiro.

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Depois de deixar o clube catalão por não ter conseguido firmar seus pés dentro do Camp Nou, a diretoria acompanha os desdobramentos do mercado de transferências, na esperança de se beneficiar de uma cláusula que lhe garante uma fatia de qualquer venda futura do atacante brasileiro Vitor Roque, que havia chegado em 2023 na era do técnico Xavi Hernández (por 30 milhões de euros). Com a escassez de suas participações, o clube o emprestou ao Betis após a chegada de Flick, e depois abriu mão dele definitivamente para o Palmeiras.

O Manchester United entrou na lista de clubes interessados em contratar o atacante do Palmeiras, segundo notícia publicada pelo site britânico TEAMtalk e reproduzida pelo jornal espanhol Sport, sendo que Everton, Chelsea e Tottenham estão entre os clubes ingleses que também monitoram o jogador. Os quatro clubes trabalham para entrar em contato com o entorno do atacante a fim de conhecer as condições exigidas para concretizar a possível transferência durante a janela de transferências de inverno em janeiro.

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O jornal reproduziu a confirmação de André Cury, agente do jogador, sobre o interesse do Everton em contar com seus serviços, além de ter apontado a existência de vários clubes europeus desejosos de contratá-lo, sem revelar a identidade dos demais interessados.

Barcelona aguarda 10 milhões de euros

O Palmeiras não parece disposto a abrir mão facilmente de um de seus principais elementos, já que o atacante de 21 anos está ligado por contrato ao clube brasileiro até dezembro de 2029, e sua diretoria estabeleceu o valor de 50 milhões de euros como piso mínimo para aceitar o início de negociações sobre sua saída.

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Esse valor desperta um interesse especial dentro do Barcelona, que, ao vender o jogador para o Palmeiras, reteve o direito de receber uma porcentagem de qualquer transferência posterior. O clube catalão havia concluído a negociação por 25,5 milhões de euros fixos, além de variáveis adicionais, incluindo no acordo uma cláusula que lhe garante 20% do valor da venda futura caso a transferência ultrapasse os 41 milhões de euros.

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Com base nessas condições, a transferência de Vitor Roque por 50 milhões de euros daria ao Barcelona um retorno de 10 milhões de euros, uma quantia que pode beneficiar os cofres do clube para recuperar parte do dinheiro que havia gastado anteriormente na contratação do atacante brasileiro, apesar do insucesso de sua passagem pelo time principal no Camp Nou.

Deco, diretor esportivo do Barcelona, acompanha de perto os desdobramentos do interesse em torno do jogador. Deco foi um dos principais defensores da concretização da contratação de Roque, antes que sua passagem terminasse de forma inesperada.

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O atacante brasileiro recuperou parte de seu brilho com o Palmeiras. Mesmo assim, o clube brasileiro ainda não recebeu nenhuma proposta oficial confirmada, enquanto janeiro permanece como uma possível data para a movimentação dos clubes interessados, caso algum deles chegue a um acordo sobre o valor financeiro exigido.

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