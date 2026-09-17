Em um documentário sobre a trajetória da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, o alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, defendeu suas polêmicas mudanças defensivas durante a derrota na semifinal para a Argentina.

Tuchel assumiu a responsabilidade por sua transição para um sistema mais defensivo, explicando os motivos dessa mudança, mas admitiu que o momento foi mal escolhido.

Depois de estar vencendo por 1 a 0 até os 85 minutos, a Inglaterra sofreu uma derrota surpreendente para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 (2 a 1).

Dois meses depois, Thomas Tuchel ainda sofre com o choque dessa dramática reviravolta nos acontecimentos.

Tuchel declarou no documentário: "Vocês podem tentar me matar aqui, mas esta é a minha cicatriz, não a de vocês".

O treinador alemão fracassou em conduzir a Inglaterra à conquista de seu primeiro título de Copa do Mundo desde 1966, e a imprensa britânica atribuiu a ele a principal responsabilidade por essa decepção, em razão de suas escolhas táticas cautelosas.

Tuchel disse, conforme divulgado pela rede "RMC SPORT": "Ninguém sofre mais do que eu, ninguém deseja vencer mais do que eu. Podem te torturar infinitamente e pensar: 'se você tivesse feito outras mudanças, teríamos ganhado a partida'. Mas você não sabe disso".

Ainda assim, o alemão reconheceu que talvez tenha migrado para um sistema defensivo cedo demais no jogo, argumentando que o cansaço crescente da Inglaterra ao longo do torneio, e o ataque tardio da Argentina, o obrigaram a tomar essa decisão.

E continuou: "Claro, poderíamos ter feito mudanças ofensivas. Ninguém sabe o que teria acontecido, poderíamos ter feito isso, e talvez tivéssemos perdido por 2 a 1, e nos perguntaríamos: 'ele é louco? Ele terminou a partida contra a Noruega com cinco defensores, então por que não a terminou com cinco defensores (contra a Argentina)?".

E prosseguiu: "Acredito que, com base no que vi, na minha experiência, nas informações que eu tinha e no nível de imprudência que a Argentina demonstrou — mudanças sucessivas, alterações ofensivas constantes — essa foi a minha solução para o problema. Essa é a essência da intervenção do treinador. Tento ajudar; não fazemos nada por egoísmo ou algo do tipo. Estamos apenas tentando ajudar".

Depois de Anthony Gordon abrir o placar aos 55 minutos, a seleção inglesa se viu sob grande pressão, e essa pressão atingiu o ápice com uma pausa para hidratação no meio do segundo tempo.

Nesse momento, Thomas Tuchel tomou a decisão de substituir Gordon pelo defensor Ezri Konsa.

Tuchel se recorda: "Um momento decisivo, se eu voltar atrás e lembrar do que influenciou minhas decisões: sofremos um gol legítimo pouco antes da pausa para hidratação. E disse a mim mesmo: não vamos sobreviver a isto. É o fim. Não temos a posse de bola, não defendemos bem, não defendemos da forma correta no esquema 4-4-2. Precisamos de ajuda".

E concluiu: "Escolhi o esquema 5-3-2, e mudamos nossa estrutura. Porque acredito que podemos administrar melhor a apresentação, e temos sempre três zagueiros no coração da defesa caso os cruzamentos continuassem. Depois passamos para o esquema 5-4-1. Cheguei até a pensar: 'vamos superar isto'. Mas era cedo demais. Cedo demais para essa mentalidade".

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