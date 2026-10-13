Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-KSA-HILAL-ITTIHAD-FANSAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Um mês e meio de sofrimento: Shabab Al Ahli expõe a impotência do Ittihad em 15 minutos

Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al-Ittihad
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

"Os Tigres" caem cedo

O Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, expôs as fragilidades do Al Ittihad, da Arábia Saudita, especialmente no setor defensivo, já no primeiro quarto de hora do confronto entre as duas equipes pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Ittihad recebeu o Shabab Al Ahli nesta terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jeddah, na segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Aos sete minutos de jogo, o iraniano Sardar Azmoun abriu o placar para o Shabab Al Ahli, após uma jogada individual de destaque de Guilherme Bala, que passou por mais de um adversário antes de deixar a bola para o companheiro diante do gol vazio.

O próprio Azmoun marcou o segundo gol aos 16 minutos, depois de ficar cara a cara com o goleiro sérvio Predrag Rajković a partir do meio-campo, driblá-lo e mandar a bola para as redes vazias.

Esta passou a ser a sexta partida consecutiva em que o Al Ittihad não consegue manter o gol sem ser vazado, seja na Liga Roshn Saudita, seja na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A última vez em que o Al Ittihad não sofreu gols foi há cerca de 45 dias, mais precisamente no dia 29 de agosto, no empate sem gols com o Al Fateh, pela Liga Roshn.

Desde então, o "Decano" disputou seis partidas entre a Liga Roshn e a Liga dos Campeões da Ásia Elite, nas quais sofreu nove gols, uma média de um gol e meio por jogo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google