Um mês e meio de sofrimento: Shabab Al Ahli expõe a impotência do Ittihad em 15 minutos

O Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, expôs as fragilidades do Al Ittihad, da Arábia Saudita, especialmente no setor defensivo, já no primeiro quarto de hora do confronto entre as duas equipes pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Ittihad recebeu o Shabab Al Ahli nesta terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jeddah, na segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Aos sete minutos de jogo, o iraniano Sardar Azmoun abriu o placar para o Shabab Al Ahli, após uma jogada individual de destaque de Guilherme Bala, que passou por mais de um adversário antes de deixar a bola para o companheiro diante do gol vazio.

O próprio Azmoun marcou o segundo gol aos 16 minutos, depois de ficar cara a cara com o goleiro sérvio Predrag Rajković a partir do meio-campo, driblá-lo e mandar a bola para as redes vazias.

Esta passou a ser a sexta partida consecutiva em que o Al Ittihad não consegue manter o gol sem ser vazado, seja na Liga Roshn Saudita, seja na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A última vez em que o Al Ittihad não sofreu gols foi há cerca de 45 dias, mais precisamente no dia 29 de agosto, no empate sem gols com o Al Fateh, pela Liga Roshn.

Desde então, o "Decano" disputou seis partidas entre a Liga Roshn e a Liga dos Campeões da Ásia Elite, nas quais sofreu nove gols, uma média de um gol e meio por jogo.