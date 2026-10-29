Um líder sem braçadeira: o que Rodri faz dentro do vestiário do Barcelona?

Na temporada passada, o técnico alemão Hansi Flick admitiu publicamente que o Barcelona precisava de líderes capazes de assumir responsabilidades nos momentos difíceis, e, nesta temporada, Raphinha assumiu boa parte dessa responsabilidade, além de usar a braçadeira de capitão.

Ainda assim, há outro jogador que, mesmo sem usar a braçadeira de capitão, é considerado uma das vozes mais influentes no vestiário do Barcelona: trata-se de Rodri, segundo informou o jornal "Marca".

Apesar de o meio-campista nascido em Madri ter chegado no último verão, sua adaptação ao clube catalão foi rápida, e logo sua influência se destacou. Desde sua primeira aparição diante da torcida, o jogador recebeu uma calorosa recepção das arquibancadas, enquanto conquistava grande influência dentro do vestiário graças à sua personalidade e experiência.

O último exemplo disso ocorreu ontem, quarta-feira: após as duas últimas derrotas para o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, Rodri tomou a iniciativa, ao lado de Raphinha e dos demais líderes da equipe, de organizar um almoço coletivo com o objetivo de fortalecer o espírito de grupo, e esse gesto reflete o papel de liderança desempenhado pelo meio-campista.

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No último verão, parecia que o Barcelona já tinha definido a posição de meio-campo a seu favor; no entanto, quando surgiu a oportunidade de contratar Rodri, o clube não hesitou em estudar o assunto, e a decisão se baseou em dois motivos: primeiro, o clube catalão teve a chance de contar com um dos melhores meio-campistas do mundo; segundo, viram nele um jogador capaz de agregar experiência, personalidade e liderança a um vestiário com muitos jogadores jovens.

A chegada do jogador madrilenho foi uma aposta que ia além dos aspectos puramente futebolísticos, pois seu brilhante currículo e sua personalidade poderiam ser elementos fundamentais em uma equipe jovem que precisa de um bom exemplo na alegria e na adversidade. E o internacional conseguiu desempenhar esse papel com perfeição.

No âmbito social, desde o primeiro dia de sua chegada, mais precisamente para assistir à partida do Troféu Joan Gamper, a torcida do estádio Camp Nou o recebeu com enorme entusiasmo. Além disso, ele é um jogador fundamental e indispensável na escalação titular da equipe de Flick.