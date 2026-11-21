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O uruguaio Federico Valverde, capitão do Real Madrid, fez questão de enviar uma clara mensagem de apoio ao companheiro brasileiro Vinícius Júnior durante a comemoração do gol da vitória sobre o Celta de Vigo. O gesto refletiu o respaldo dos jogadores merengues ao astro brasileiro, que precisa reconstruir sua relação com a torcida do Santiago Bernabéu.

Os detalhes da comemoração do gol de Carlos Espí, que deu ao Real Madrid a vitória por 2 a 1, revelaram uma atitude marcante de Valverde. O capitão não se limitou a cumprimentar o autor do gol: foi direto até Vinícius, abraçou-o e o levou para se juntar aos companheiros, para que ele participasse do momento da festa e recebesse o carinho da torcida do Bernabéu.

O gesto veio em um momento de significado especial para Vinícius, que entrou em campo aos 57 minutos, quando o placar ainda marcava 0 a 0. O brasileiro rapidamente conseguiu mudar a cara do ataque madridista, dando ao time mais vitalidade e eficiência no terço final do campo.

A influência do astro brasileiro não se resumiu a dar novo fôlego ao ataque do Real Madrid. Ele teve participação direta no gol da vitória, ao fazer o cruzamento que resultou no rebote da bola para Carlos Espí, que mandou para as redes aos 85 minutos e garantiu três pontos preciosos para o time merengue.

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Endrick também participou da mensagem de apoio. O atacante ergueu as mãos em direção às arquibancadas formando o número 7, em referência à camisa de Vinícius, reforçando à sua maneira o apreço pelo companheiro e sua importância dentro do elenco. Foi mais um gesto em uma comemoração que carregou várias mensagens de apoio ao astro brasileiro.

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As atitudes de Valverde e Endrick evidenciaram o clima de união entre os jogadores do Real Madrid e a disposição deles em apoiar Vinícius nesta fase. Os companheiros pareceram querer deixar claro que ele tem grande prestígio no vestiário e que a recuperação de seu melhor nível não é responsabilidade apenas dele, mas sim um objetivo coletivo do time.