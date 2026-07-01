“Um holandês está muito feliz com a eliminação dramática da Seleção Holandesa”

Mike Verweij afirma que Danny Makkelie está muito feliz com a eliminação da seleção holandesa. O árbitro “deve ter deslizado de barriga pelo chão do quarto de hotel”.

Makkelie apitou nesta Copa do Mundo os jogos entre Estados Unidos e Paraguai (4 a 1), Marrocos e Haiti (4 a 2) e França x Suécia (3 a 0).

O árbitro holandês causou boa impressão nessas partidas e ainda pode sonhar com a final da Copa do Mundo. “Ele está bem visto pela FIFA”, afirma Verweij.

Na Copa do Mundo de 2014, o árbitro holandês Björn Kuipers era o escolhido para apitar a final, mas como a Holanda chegou à semifinal, isso não se concretizou.

Os regulamentos da FIFA determinam que os árbitros não podem apitar partidas de seleções que estejam ou tenham estado na mesma chave que seu próprio país.

Agora, portanto, existe a possibilidade de Makkelie ser designado para a final da Copa do Mundo. “Ele já apitou bem três partidas. Se continuar assim, pode muito bem ser designado para a final.”