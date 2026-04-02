Um grande obstáculo... Dupla de especialistas é cotada para suceder a Gattuso após o desastre da Itália

Parece que os dias de Genaro Gattuso, técnico da seleção italiana, estão contados no cargo após o fracasso catastrófico na tentativa de classificação para a Copa do Mundo de 2026, enquanto dois nomes de peso surgem como possíveis sucessores.

A seleção italiana foi derrotada pela Bósnia e Herzegovina nos pênaltis na final do play-off europeu, fazendo com que a Azzurra fique de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, pela primeira vez na história.

As horas que se seguiram à partida foram marcadas por um clima de grande tensão no futebol italiano, em meio a pedidos por uma mudança radical que exige a tomada de decisões decisivas.

Segundo o italiano Gianluca Di Marzio, jornalista da rede “Sky Sport”, a passagem de Gattuso pela seleção chegou ao fim, e espera-se que Gianluigi Buffon, diretor da seleção desde 2023 e um de seus principais ícones, que atuava como elo de ligação entre os jogadores e a federação, saia junto com ele.

De Marzio acrescentou que, com a saída de Gattuso, dois grandes nomes se destacam para assumir o comando da seleção italiana: Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

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Conte já tem experiência com a seleção, tendo comandado a equipe entre 2014 e 2016, enquanto Allegri representa uma opção com vasta experiência nos níveis mais altos.

É improvável que qualquer um deles recuse a função caso receba uma proposta oficial.

No entanto, a contratação de qualquer um dos treinadores pela Federação Italiana pode enfrentar um obstáculo, já que Conte está atualmente vinculado a um contrato com o Napoli, e não parece que o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, esteja disposto a abrir mão dele. A situação é semelhante para Allegri, que comanda o Milan desde o ano passado como parte de um projeto de longo prazo.