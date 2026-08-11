Gianni Daniele, chefe do departamento médico da Federação Italiana de Tênis, provocou ampla polêmica com suas declarações sobre a lesão sofrida pela estrela espanhola Carlos Alcaraz, depois de questionar sua natureza, insinuando que o jogador pode estar passando por uma fase de queda psicológica que afetou seu nível dentro de quadra.

Em entrevista ao jornal italiano "La Repubblica", Daniele afirmou que a natureza da lesão de Alcaraz no pulso ainda não ficou clara diante da ausência de um comunicado oficial do lado espanhol, considerando que o clima de mistério em torno do jogador abriu as portas para especulações sobre seu estado psicológico e sua capacidade de recuperar o nível habitual.

O responsável médico italiano explicou: "A Espanha ainda não esclareceu a natureza da lesão no pulso de Alcaraz, e agora aumentam as especulações de que ele esteja passando por um período de fragilidade psicológica, já que deseja recuperar o nível anterior mas sofre de uma espécie de depressão, um ciclo vicioso que o impede de recuperar a confiança em si mesmo".

Daniele acrescentou, em declaração que levantou ainda mais pontos de interrogação sobre a situação de Alcaraz: "As dúvidas começaram a vir à tona", lamentando o fato de seu compatriota Jannik Sinner não ter conseguido enfrentar um jogador do nível da estrela espanhola.

As declarações do responsável médico surgem em um momento em que um clima de mistério envolve a situação de Alcaraz, diante da falta de divulgação clara dos detalhes da lesão que o aflige, o que levou Daniele a estabelecer uma ligação entre o aspecto físico e o estado psicológico do jogador, em uma leitura que provocou ampla polêmica devido à sensibilidade de falar sobre o estado psicológico de um jogador sem um anúncio médico oficial.

Por outro lado, Daniele falou sobre a situação de Jannik Sinner, que se retirou do Masters 1000 de Cincinnati por causa de dores no joelho, afirmando que a decisão do jogador italiano de se retirar não significa necessariamente a existência de uma lesão grave.

Daniele disse: "O interesse dos tenistas não se limita apenas à sua saúde física. O número um do mundo não participa de um Masters 1000 para treinar, jogar duas partidas e depois voltar para casa", considerando que a retirada de Sinner foi provavelmente uma medida de precaução mais do que um indicativo de um problema que exija preocupação.

O responsável médico italiano encerrou sua fala minimizando os receios quanto à condição de Sinner para o Aberto dos Estados Unidos, dizendo: "Não devemos exagerar nesse assunto, embora tenhamos que observá-lo de perto, e acredito que ele estará bem no Aberto dos Estados Unidos".

Daniele indicou que Sinner pode enfrentar algumas dificuldades nas primeiras rodadas do torneio, à semelhança do que aconteceu com ele em Wimbledon, mas considerou isso parte dos "riscos calculados", enquanto a situação de Alcaraz continua sendo a mais polêmica, especialmente com a permanência do mistério em torno da natureza de sua lesão e da data de seu retorno às competições.