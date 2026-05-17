Um gol teria sido suficiente para o Ajax, mas o time vai disputar as eliminatórias da Liga Conferência

O Ajax disputará as eliminatórias para as competições europeias. Os amsterdenses empataram em 0 a 0 com o sc Heerenveen, o que fez com que a equipe terminasse em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie. O Heerenveen terminou em oitavo e também disputará as eliminatórias.

Logo aos dois minutos de jogo, o Ajax teve uma grande chance com Sean Steur. Após um passe em profundidade de Weghorst, o jovem meio-campista ficou de repente livre na frente do gol, mas Bernt Klaverboer fechou bem o gol e impediu o gol.

Aos vinte minutos de jogo, o time da casa criou sua primeira chance perigosa. Dylan Vente teve a oportunidade de chutar, mas sua tentativa foi fraca e foi defendida por Maarten Paes.

A dez minutos do fim, o Ajax esteve muito perto de abrir o placar. Weghorst colocou a bola na cara de Anton Gaeei, que chutou com força na direção do gol de Klaverboer. O jovem goleiro dos frísios, porém, conseguiu desviar a bola para a trave e, assim, a comemoração mais uma vez não aconteceu. Pouco depois, Steur também chutou para fora por pouco.

No segundo tempo, o Heerenveen criou sua primeira chance perigosa. Sam Kersten avançou e recebeu a bola dentro da área. A mira não estava precisa e, assim, o Ajax pôde respirar aliviado.

Pouco depois, Lucas Rosa se safou com um cartão amarelo. O brasileiro entrou com tudo em Oliver Braude, mas o VAR considerou que a falta não foi grave o suficiente para merecer um cartão vermelho. Por outro lado, o Heerenveen também se safou. Marcus Linday derrubou Klaassen dentro da área, mas o assistente de Joey Kooij não marcou a falta.

A dez minutos do fim, o Heerenveen parecia que ia vencer. Maarten Paes cruzou a bola, e Vente tentou finalizar, mas não conseguiu, o que fez com que o Ajax pudesse respirar aliviado mais uma vez.

O reserva Maher Carrizo teve mais uma grande chance pelo time de Amsterdã. O argentino driblou dois defensores, mas chutou com muito pouca força.

Nos últimos minutos, o campo estava tão impraticável que nenhuma das equipes conseguiu criar mais nenhuma chance.