"Um gol já basta"... Presidente do Brasil prevê o resultado do clássico contra o Marrocos

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou confiança na capacidade da seleção de seu país de conquistar a vitória contra a Marrocos, na noite deste sábado, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Da Silva disse em declarações à imprensa, após participar de uma reunião oficial: “Sinceramente, acredito que o Brasil vai vencer... Já errei nas minhas previsões em 1982 e 1986, mas quero que a nossa seleção vença”.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

Da Silva continuou, em declarações reproduzidas pelo jornal brasileiro “Globo”: “Acho que o Brasil vai vencer (1 a 0), e mesmo que vença por meio a zero, para mim já está bom”.

A partida entre a Seleção e o Marrocos será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h, horário do Brasil (00h, horário do Marrocos, no domingo), no âmbito da disputa do Grupo C, que também conta com a Escócia e o Haiti.

Os Leões do Atlas empataram em 1 a 1 com a Noruega em seu último amistoso, enquanto o Brasil venceu o Egito por 2 a 1.

Os sambistas sonham em conquistar a Copa do Mundo pela sexta vez na história, enquanto a seleção marroquina aspira superar o desempenho da última edição, quando ficou em quarto lugar.