Um gesto de lealdade... Por que Haaland mudou o nome na camisa da Noruega?

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, gerou especulações ao aparecer com um novo nome na camisa em sua estreia na Copa do Mundo.
Haaland participa pela primeira vez da Copa do Mundo e marcou dois gols, levando a seleção de seu país a uma goleada sobre o Iraque (4 a 1), na madrugada desta quarta-feira, na primeira rodada das disputas do Grupo 9 do torneio.
O atacante norueguês costumava aparecer nos últimos anos com o nome “Haaland” na camisa, mas decidiu mudar neste Mundial e apareceu com o nome “Braut Haaland”, o que gerou dúvidas.
O jornal “Marca” revelou o motivo, explicando que o nome Braut deriva do sobrenome de sua mãe, Gre Marita Braut, uma ex-jogadora de rúgbi de sete da Noruega. Ao adicionar o sobrenome dela à camisa, Haaland homenageia seus pais juntos.
O jornal espanhol acrescentou: “Essa mudança não é incomum no mundo do esporte, onde muitos atletas optam por representar ambos os lados de suas famílias por meio de seus sobrenomes. Isso também está em consonância com a forma como o atacante se apresenta nas redes sociais, onde usa regularmente seu nome completo”.
Haaland se prepara para liderar o ataque da Noruega contra o Senegal na madrugada da próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos, antes de encerrar a fase com o confronto contra a França na noite de sexta-feira, 23 de junho.