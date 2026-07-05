Um final triste... Neymar anuncia a aposentadoria da seleção após a derrota do Brasil

A noite em que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 tornou-se uma das mais difíceis da carreira de Neymar, depois que o capitão da “Seleção” se despediu tanto do torneio quanto da seleção.
Após o apito final, o astro brasileiro não conseguiu conter as lágrimas, antes de definir seu futuro internacional ao anunciar sua aposentadoria da seleção de seu país, encerrando assim uma trajetória que se estendeu por muitos anos, durante os quais vestiu a camisa do Brasil nos principais torneios mundiais.
Neymar anunciou sua aposentadoria do futebol internacional após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026, em consequência da derrota surpreendente para a Noruega, na noite de domingo, nas oitavas de final.
Neymar disse após a partida: “Eu tentei... Eu tentei. Comecei aqui no ‘MetLife’ e terminei minha carreira aqui. Agora acabou”.
O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, havia trazido Neymar de volta à “Seleção” após um afastamento de três anos, dando a ele uma última chance de realizar seu maior sonho: levar o Brasil ao título da Copa do Mundo.
Mas o sonho terminou de forma dolorosa, depois que o norueguês Erling Haaland levou a seleção de seu país a uma vitória histórica sobre o Brasil ao marcar os dois gols da partida, garantindo à Noruega a classificação para as quartas de final e eliminando da competição a seleção mais vencedora da Copa do Mundo, com cinco títulos.
Ao longo de sua carreira internacional, Neymar disputou 129 partidas pela seleção brasileira e participou de duas partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, antes de marcar seu último gol pela seleção em um pênalti nos minutos finais do confronto contra a Noruega — um gol que não foi suficiente para evitar a eliminação da competição.
Após o apito final, Neymar teve um acesso de choro intenso, em uma cena que ilustrou a magnitude da decepção que sentiu após perder o sonho de conquistar a Copa do Mundo pela última vez em sua carreira.
Isso aconteceu poucas minutos depois de ele ter entrado em uma discussão com o goleiro norueguês Orian Neland, pois comemorou de forma provocativa na frente dele após marcar o pênalti, antes que o clima mudasse completamente com o anúncio da eliminação do Brasil e a decisão de Neymar de encerrar sua carreira internacional.