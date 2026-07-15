Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um feito que Pelé não conseguiu... Messi assume o trono de Cafu na final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Brasil
L. Messi
Espanha
Argentina
EUA
Brasil

O astro argentino levou a seleção de seu país à final da Copa do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, está prestes a conquistar um feito especial na final da Copa do Mundo, algo que nem mesmo o lendário jogador brasileiro Pelé conseguiu alcançar.

Messi levou a seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, após dar assistência nos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.

De acordo com o site de estatísticas “MisterChip”, Messi pode se tornar apenas o segundo jogador a disputar a final da Copa do Mundo pela terceira vez.

Messi já havia disputado a final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando perdeu para a Alemanha por 1 a 0 na prorrogação, antes de conquistar o título na última edição após a vitória sobre a França nos pênaltis.

O único jogador a ter alcançado essa marca foi o lateral-direito brasileiro Cafu, que disputou as finais da Copa do Mundo de 1994, 1998 e 2002, conquistando o título duas vezes e sofrendo apenas uma derrota.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Embora o outro brasileiro, Pelé, seja o jogador com mais títulos da Copa do Mundo na história, com três conquistas, ele não disputou a final da Copa do Mundo de 1962 no Chile devido a uma lesão.

Vale lembrar que a final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no próximo domingo, entre as seleções da Argentina e da Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google