Lionel Messi, capitão da seleção argentina, está prestes a conquistar um feito especial na final da Copa do Mundo, algo que nem mesmo o lendário jogador brasileiro Pelé conseguiu alcançar.
Messi levou a seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, após dar assistência nos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.
De acordo com o site de estatísticas “MisterChip”, Messi pode se tornar apenas o segundo jogador a disputar a final da Copa do Mundo pela terceira vez.
Messi já havia disputado a final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando perdeu para a Alemanha por 1 a 0 na prorrogação, antes de conquistar o título na última edição após a vitória sobre a França nos pênaltis.
O único jogador a ter alcançado essa marca foi o lateral-direito brasileiro Cafu, que disputou as finais da Copa do Mundo de 1994, 1998 e 2002, conquistando o título duas vezes e sofrendo apenas uma derrota.
Embora o outro brasileiro, Pelé, seja o jogador com mais títulos da Copa do Mundo na história, com três conquistas, ele não disputou a final da Copa do Mundo de 1962 no Chile devido a uma lesão.
Vale lembrar que a final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no próximo domingo, entre as seleções da Argentina e da Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.