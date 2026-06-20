Um fato histórico na Copa do Mundo... Estrela do Paraguai é a primeira vítima da regra do Vinícius

O paraguaio Miguel Almirón se tornou o primeiro jogador a receber um cartão vermelho por cobrir a boca enquanto falava com um adversário, durante a partida de sua seleção contra a Turquia, em São Francisco, na fase de grupos da Copa do Mundo.

Almirón, de 32 anos, cobriu a boca com a mão enquanto conversava com o jogador turco Mert Muldur, que imediatamente informou o árbitro assistente que estava ao seu lado.

O árbitro salvadorenho Iván Barton anunciou à torcida no estádio a expulsão do ex-ala do Newcastle United, após revisar a jogada por meio do sistema de vídeo-arbitragem (VAR).

O incidente ocorreu logo antes do fim do primeiro tempo, quando a seleção do Paraguai vencia por 1 a 0.

A seleção do Paraguai conseguiu manter a vantagem e venceu a Turquia por 1 a 0, apesar de ter jogado sem Almirón por mais da metade do tempo da partida.

A seleção do Paraguai se classificará diretamente para as oitavas de final caso vença a Austrália em sua última partida da fase de grupos, na próxima sexta-feira.

A Copa do Mundo atual marca a primeira aplicação dessa nova regra na história do torneio.

A decisão de introduzir essa regra foi tomada durante uma reunião especial do Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB) em Vancouver, no último mês de abril.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou anteriormente que acolhe com satisfação a imposição de uma punição desse tipo e destacou que os árbitros devem agir com base na “suposição” de que os jogadores tenham dito “algo que não deveriam ter dito”.

A tomada dessa decisão permanece a critério exclusivo do árbitro da partida, que avalia todas as circunstâncias e condições antes de mostrar o cartão vermelho.

A questão dos jogadores cobrirem a boca gerou ampla polêmica em fevereiro passado, quando o ponta da Benfica, Gianluca Prestiani, levantou a camisa enquanto conversava com o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante uma partida da Liga dos Campeões.

Na ocasião, o jogador da seleção argentina foi acusado de insulto racista — o que ele negou — e suspenso provisoriamente por uma partida, antes de ser condenado pelas investigações da União Europeia de Futebol (UEFA) a uma suspensão de seis partidas, com suspensão condicional da pena para três delas.