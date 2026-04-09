Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou a decisão esperada da União Europeia de Futebol (UEFA) sobre a reclamação do Barcelona contra a arbitragem na partida de ontem contra o Atlético de Madrid, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona se prepara para apresentar uma reclamação oficial à UEFA contra a arbitragem da partida de ontem, na qual o Barça foi derrotado por 2 a 0.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona tem o direito de enviar uma carta à UEFA manifestando sua discordância com a decisão do árbitro, e a UEFA responderá no momento oportuno.

O jornal confirmou que a UEFA responderá ao Barcelona por uma questão de “cortesia”, mas essa resposta não terá qualquer efeito prático sobre o resultado da partida.

Independentemente da reclamação apresentada pelo Barcelona, a UEFA analisa o desempenho de seus árbitros por meio de um observador enviado a cada partida. Neste caso, foi Stefano Bodeschi, de San Marino, quem apresentará seu relatório à comissão de arbitragem.

A UEFA não divulga esses relatórios, portanto, o futuro do árbitro romeno Kovács no restante da competição permanece incerto. Independentemente de essa análise ser desfavorável ao Barcelona, é improvável que ele apite outra partida na Liga dos Campeões nesta temporada, após ter apitado uma partida nas quartas de final.

Nesse mesmo contexto, o jornal “Sport” entrou em contato com Cristian Zaroca, especialista em direito esportivo, para obter sua opinião sobre o alcance real do relatório de reclamação apresentado pelo Barcelona.

Cristian explicou: “Não se trata de uma medida disciplinar, mas apenas de uma contestação ou reclamação para expressar insatisfação com o desempenho do árbitro”.

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Em outras palavras, o Barcelona está plenamente ciente de que as chances de rever o cartão vermelho recebido por Kubarsi ou de uma nova arbitragem da partida são nulas.

Zarouka indicou que o objetivo do protesto é demonstrar influência nos bastidores, explicando: “É uma manobra política para influenciar o árbitro ou a comissão na próxima partida”.

Em outras palavras, o clube pretende registrar seu descontentamento com o objetivo de garantir que decisões semelhantes não sejam tomadas contra a equipe de Flick no futuro, na medida do possível.

Zarouka também destacou que “o contato pode ser público, mas também podem ocorrer ligações telefônicas”, alertando, ao mesmo tempo, que “o Barcelona não tem mais a mesma importância ou influência na Federação Europeia de Futebol que tinha nos últimos anos”.