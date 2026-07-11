Um especialista em psicologia responde... Como Mustafa Shubair defendeu o pênalti de Messi?

Um especialista em psicologia esportiva revelou como Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu o pênalti cobrado pelo lendário argentino Lionel Messi durante a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo.

Messi marcou um gol e deu uma assistência, levando a seleção argentina à vitória sobre a egípcia por 3 a 2, na última terça-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A partida testemunhou um momento histórico, quando Mustafa Shubair defendeu um pênalti de Messi. Esse foi o segundo pênalti perdido pelo astro argentino na atual edição da Copa do Mundo e o quarto na história da competição, tornando-o o jogador que mais perdeu pênaltis de todos os tempos.

O jornal britânico “Daily Mail” tentou descobrir o motivo pelo qual Messi tem perdido pênaltis repetidamente na Copa do Mundo, por meio de uma entrevista com o especialista em psicologia do esporte, Gair Yordet, professor da Escola Norueguesa de Ciências do Esporte e principal especialista no aspecto psicológico dos pênaltis.

Yordet afirmou que Messi não tem dificuldades em cobrar pênaltis, já que perdeu 34 dos 150 que cobrou ao longo da carreira, com uma taxa de acerto de 77%, o que está dentro da média normal, que varia de 76% a 79%.

O especialista em psicologia do esporte explicou que o astro argentino alterna entre duas técnicas para cobrar pênaltis: a primeira depende do goleiro, na qual ele avança lentamente para cobrar, observando os movimentos do goleiro antes de escolher o ângulo do chute.

Já a outra maneira é independente do goleiro: ele escolhe um ângulo definido de antemão e se compromete a chutar nele, sem levar em conta o movimento do goleiro. Foi essa a tática que Messi adotou contra Shubair, optando por chutar no canto esquerdo.

Yordit afirmou que o sucesso de Mustafa Shubair em defender aquele pênalti se deve a dois fatores: o primeiro é que ele se moveu antecipadamente, o que lhe deu uma grande chance de defender assim que a bola fosse chutada no canto em que ele estava posicionado, o que de fato aconteceu.

Já o segundo motivo é que o próprio Messi não possui força e precisão suficientes em seus chutes de pênalti, em comparação com outros astros, como o atacante inglês Harry Kane ou o polonês Robert Lewandowski, o que torna seus chutes passíveis de serem defendidos.

Vale lembrar que Messi se tornou o primeiro jogador a perder dois pênaltis em uma única edição da Copa do Mundo, enquanto Mustafa Shubair se tornou o quarto goleiro a defender dois pênaltis em uma única edição, depois de ter defendido o primeiro contra o Irã na fase de grupos.