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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Um especialista em arbitragem responde... Koparcy merecia ter sido expulso contra o Atlético de Madrid?

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
P. Cubarsi
Espanha

O Atlético reclamou um pênalti

Um especialista em arbitragem deu sua opinião sobre duas jogadas polêmicas ocorridas no primeiro tempo da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid começou no Camp Nou em um ritmo acelerado e, em meio a essa velocidade, um chute de Nahuel Molina que ricocheteou na mão de Kubarsi dentro da área do Barcelona gerou polêmica logo no início.

Eitoraldi González, especialista em arbitragem do jornal “As” e da rádio “Cadena Ser”, afirmou: “A bola bateu na sua mão direita, mas foi apenas um desvio. Mesmo que tivesse batido nele com o braço levantado, não deveria ter sido marcado pênalti”.

A falta de Kubarsi contra Giuliano Simeone, quando o argentino estava sozinho diante do gol contra Juan García, foi ainda mais polêmica, especialmente porque o árbitro Stefan Kovač inicialmente lhe mostrou um cartão amarelo.

 Mas o VAR (Vídeo-Árbitro) o alertou para rever a jogada e confirmar se merecia cartão vermelho, e o árbitro assim o fez, resultando na expulsão do zagueiro do Barcelona. 

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Sobre essa jogada, o especialista em arbitragem disse: “É cartão vermelho. Talvez o árbitro não tivesse uma visão clara do campo. Mas a tecnologia de vídeo assistido deveria tê-lo alertado”.

(Leia também)... Vídeo: No cenário da partida da Copa... Torcedores do Barcelona atacam o ônibus do Atlético de Madrid

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