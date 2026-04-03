Um especialista em arbitragem decide... O Al-Ittihad mereceu um pênalti contra o Al-Hazm?

A partida entre Al-Ittihad e Al-Hazm, disputada na noite de sexta-feira pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, testemunhou uma das jogadas mais polêmicas, após a queda do jogador argelino Hossam Aouar dentro da área no segundo tempo, o que gerou grande polêmica entre a torcida e os acompanhantes do jogo, O que levou um especialista em arbitragem a comentar sobre a validade da jogada e analisar a decisão do árbitro.

Aouar caiu aos 67 minutos, dentro da área do Al-Hazm, e o árbitro decidiu marcar uma falta direta, antes de recorrer ao VAR e anular a decisão.

Sobre o assunto, o especialista em arbitragem Mohamed Kamal “Risha” disse ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “Mokwana, jogador do Al-Najma, tentou disputar a bola com Aouar sem cometer falta”.

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E acrescentou: “O árbitro ter voltado atrás na marcação do pênalti foi uma decisão acertada, e a intervenção da sala de VAR foi correta”.

O Al-Ittihad elevou sua pontuação para 45 pontos, ocupando a sexta posição na tabela do Campeonato Roshen, empatado com o Al-Taawoun, quinto colocado.







