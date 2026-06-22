“Um enigma que ninguém entende”... Consenso sobre o erro de Martins em relação ao astro português

A exclusão de João Félix, astro do Al-Nassr saudita, da escalação titular da seleção portuguesa na partida de estreia contra a República Democrática do Congo (1 a 1) na Copa do Mundo de 2026 gerou ampla polêmica nos círculos da “Seleção”, em meio a questionamentos sobre a decisão do técnico Roberto Martínez, que a mídia classificou como um “erro grave”.

De acordo com reportagens da imprensa portuguesa, há consenso total de que não dar ao ex-jogador do Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea, Milan e Barcelona a chance de participar foi uma decisão incompreensível, especialmente diante da necessidade urgente da equipe de um momento de brilhantismo para romper a sólida defesa da seleção africana.

Martínez preferiu Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição e Bernardo Silva ao jogador que veste a camisa número 11, apesar de este último estar vivendo, estatisticamente, a melhor temporada de sua carreira, tendo marcado 26 gols e dado 19 assistências em todas as competições pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, superando até mesmo os números da temporada em que se destacou e que o levou a ser transferido para o Atlético de Madrid em uma transação recorde de 127 milhões de euros.

Félix deixou uma marca forte no Campeonato Saudita, onde foi um elemento decisivo na conquista do título pelo Al-Nassr ao lado de seu compatriota Cristiano Ronaldo; ele não foi apenas um coadjuvante da lenda portuguesa, mas um verdadeiro parceiro e uma nova arma ofensiva para a equipe.

Félix demonstrou estar em boa forma nos dois amistosos anteriores contra o Chile e a Nigéria, onde contribuiu com minutos valiosos, apesar de ter entrado como reserva, o que torna sua exclusão da partida de estreia algo “ilógico” aos olhos dos observadores, especialmente porque ele está em seu melhor momento.

A situação suscita ainda mais perplexidade, já que Martínez sempre demonstrou grande confiança em Félix, mesmo nos períodos em que ele não estava em sua melhor forma, seja mentalmente ou tecnicamente, o que torna seu papel secundário atual um enigma desconcertante para a torcida portuguesa, que anseia por lhe dar uma chance de verdade.

O confronto contra o Uzbequistão, amanhã, terça-feira, parece ser uma oportunidade de ouro para Félix provar seu valor e mudar o rumo das coisas, num momento em que a Portugal precisa da vitória para reforçar suas chances de classificação no grupo, após o empate decepcionante na estreia.