Um é marroquino e o outro, egípcio... Conte inclui dupla árabe entre as surpresas da Copa do Mundo

Antonio Conte, ex-técnico da Itália, colocou a dupla árabe Haitham Hassan e Ayub Bouadi no topo da lista de talentos que chamaram sua atenção na Copa do Mundo, elogiando a maturidade e a personalidade que demonstraram, apesar da pouca idade, e afirmando que eles estão entre as principais revelações do torneio.

Em uma longa entrevista concedida ao jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, Conte abriu o jogo sobre o torneio, falando sobre seus astros e suas tendências táticas. O técnico italiano afirmou que, apesar de estar temporariamente afastado dos campos, não para de acompanhar todos os detalhes do jogo: “A paixão está enraizada em mim e adoro estudar os avanços táticos e estar sempre a par das últimas novidades.”

Conte destacou a partida das semifinais entre Inglaterra e Argentina, que reúne dois dos principais jogadores que ele já treinou, Harry Kane e Lautaro Martínez, descrevendo Kane como “um atacante puro, mas também um excelente criador de jogadas”.

Já sobre Lautaro, ele disse: “Há um Inter de Milão com a presença dele e outro sem ele. Sua jogada no terceiro gol da Argentina contra o Egito foi impressionante: ele avançou, bloqueou a bola, deu tempo para Enzo Fernández e, em seguida, fez um cruzamento preciso — algo que você não esperaria de um atacante puro. Ele e Álvarez colocaram o interesse da equipe acima de tudo.”

Quando questionado sobre os nomes que mais o impressionaram no torneio, Conte respondeu sem hesitar: “Três jogadores me impressionaram muito... Bouadi, do Marrocos, Oulay, da Costa do Marfim, e Hassan, do Egito”.

O técnico italiano fez um elogio especial à dupla árabe, destacando que o marroquino Ayub Bouadi demonstrou uma notável maturidade tática e grande capacidade de ligar as linhas e ler os espaços com inteligência, enquanto o egípcio Haitham Hassan possui ousadia, personalidade e a capacidade de fazer a diferença no terço final do campo graças aos seus movimentos inteligentes e decisões rápidas.