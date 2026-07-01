Um duro golpe... O craque do Senegal está oficialmente fora do confronto contra a Bélgica

A seleção do Senegal sofreu um duro golpe poucas horas antes do confronto contra a Bélgica, nesta quarta-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Babi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, deu uma entrevista coletiva antes do jogo das oitavas de final contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

O técnico dos Leões da Teranga abordou a situação do goleiro Édouard Mendy, que sofre com uma lesão no joelho esquerdo.

O técnico confirmou, em declarações à imprensa, que Mendy ficará de fora da partida.

Thiaw disse: “Edward Mendy não estará conosco. Mesmo que não esteja pronto para jogar, ele fará parte da equipe. Esperamos vencer para que ele se junte a nós no restante do torneio. Mori (Diao) fez uma excelente partida contra o Iraque e não sofreu gols”.

E continuou: “Esperamos que ele repita o feito nesta quarta-feira”.

Mendy, goleiro do Al-Ahli da Arábia Saudita, sofreu uma lesão durante a partida entre Senegal e Noruega e saiu de campo aos 63 minutos, sendo substituído por seu companheiro Mouri Diao.