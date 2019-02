Um dos heróis do Atlético, Oblak pode virar goleiro mais bem pago do mundo

Representante do goleiro esloveno estaria em Madri para selar a renovação de contrato

A vitória do Atlético de Madrid sobre a Juventus, por 2 a 0, na última quarta-feira (20), marcou as oitavas de final da Champions League 2018-19. O jogo ainda poderia ter contribuído com a possível renovação de contrato de um dos pilares do elenco, o goleiro Jan Oblak.

Em conversas entre o representando do arqueiro, Miha Mlakar, e o Atlético de Madrid, ambas partes teriam entrado em acordo com a prorrogação contratual, segundo o jornal Marca. Como o termino de contrato previsto para 2021, o jogador teria aceitado renovar o vínculo com os espanhóis



(Foto: Getty Images)

Desta forma, Oblak poderá se tornar o goleiro mais bem pago do mundo e o jogador com o maior salário do Atlético. O esloveno superaria os oito milhões (cerca de R$34 milhões) que Diego Costa recebe como o segundo jogar mais bem pago do time ficando atrás apenas de Griezmann na folha salarial.

Ainda segundo o veículo espanhol, o goleiro ganhará, aproximadamente, dez milhões de euros líquidos por temporada (R$42 milhões). Além disso, os 100 milhões de euros (cerca de R$425 milhões) da clausula rescisória também serão aumentados podendo atingir 200 milhões (aproximadamente R$850 milhões).