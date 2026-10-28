Mikel Arteta, técnico do Arsenal, descreveu a surpreendente eliminação de sua equipe diante do Fleetwood Town, um dos clubes da quarta divisão inglesa, na quarta rodada da Copa Carabao, como um "dia muito triste", depois que os pênaltis decidiram o confronto a favor de seu adversário.

Arteta disse, em declarações à rádio "BBC Radio 5 Live", reproduzidas pelo site Tribuna, após a partida: "Em primeiro lugar, parabenizo o Fleetwood pela classificação à próxima fase. Quanto à maneira como conseguiram isso, e para nós, é um dia muito triste".





Leia também: a história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

O técnico espanhol acrescentou: "Não há nada pelo que eu possa criticar os jogadores no que diz respeito à postura e ao comprometimento deles. A determinação ficou clara desde o início. E mesmo depois de jogarmos com dez jogadores, sofremos um gol muito ruim logo no começo, o que lhes deu certo ânimo".

E continuou: "A equipe seguiu tentando com a bola, criou as chances e as finalizações que deveriam ter nos ajudado a marcar muito mais gols".

Arteta completou: "Mas quando você não aproveita suas chances, não pode se classificar à próxima fase. E, infelizmente, fomos eliminados do torneio".

O Arsenal sofreu o primeiro gol aos 21 minutos, antes de esperar até o segundo tempo para alcançar o empate.

O Arsenal seguiu em busca do gol da vitória até o apito final, mas não conseguiu marcá-lo, e o confronto foi decidido nos pênaltis por 5 a 3. Durante as cobranças, Bruno Guimarães desperdiçou sua tentativa após defesa do goleiro do Fleetwood Town, enquanto os jogadores da equipe adversária converteram todas as suas cobranças, garantindo a vaga de classificação e eliminando o Arsenal do torneio.