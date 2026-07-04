Um destino inesperado... O Arsenal abre as portas para a saída de seu craque

O ala belga Leandro Trossard está prestes a deixar o Arsenal e se juntar ao Beşiktaş, da Turquia, em uma transferência definitiva avaliada em 20 milhões de euros, incluindo 2 milhões de euros em bônus adicionais, segundo revelou o jornal britânico “The Athletic”.

O jornal explicou que os dois clubes chegaram a um acordo preliminar sobre os detalhes da transação, num momento em que resta apenas um ano no contrato do jogador de 31 anos com o Arsenal, que se estende até 2027, após ter sido prorrogado anteriormente de 2025.

Esse desdobramento ocorre no contexto do desejo do Beşiktaş de reforçar seu elenco com grande experiência europeia antes do início da nova temporada.

Trossard deixa o Arsenal após uma temporada excepcional, que culminou com a conquista do título da Premier League pela primeira vez desde 2004. Ele disputou 50 partidas em diversas competições, marcando 8 gols e dando 11 assistências, Além disso, foi titular em 21 partidas da Premier League, desempenhando um papel fundamental no esquema ofensivo do técnico Mikel Arteta.

Trossard chegou ao Arsenal em janeiro de 2023, vindo do Brighton por mais de 31 milhões de euros, e desde então conseguiu consolidar sua posição no time titular.

Durante sua trajetória com os “Gunners”, disputou 174 partidas em todas as competições, marcando 36 gols e dando 34 assistências, tornando-se um dos jogadores mais produtivos do time nas últimas temporadas.

Trussard está atualmente com a seleção da Bélgica, que participa da Copa do Mundo, onde os “Diabos Vermelhos” se classificaram para as oitavas de final do torneio, o que torna provável que o anúncio oficial da transferência ocorra após o término da campanha da seleção na Copa do Mundo.