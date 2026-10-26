Um deles é forte candidato: dupla do Paris Saint-Germain não comparecerá à cerimônia da Bola de Ouro

Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que o astro do Paris Saint-Germain não viajará a Londres para comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, marcada para esta noite.

O Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões da Europa na última temporada, pela segunda vez consecutiva, o que lhe garantiu a maior presença de um clube na lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio.

De acordo com o jornal "L'Équipe", Khvicha Kvaratskhelia não viajará a Londres para comparecer à septuagésima cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro.

A presença do jogador internacional georgiano estava incerta nos últimos dias, após sua grave lesão no joelho durante a partida de seu time contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa (4-2), na última terça-feira.

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Além disso, a cirurgia a que será submetido, marcada em Doha, o impede de viajar à Inglaterra.

Já Ousmane Dembélé, que sofre de uma lesão nos tendões do joelho, deve viajar a Londres na noite de segunda-feira, acompanhado de seus familiares.

Marquinhos, que sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra o Barcelona, optou por comparecer ao jogo entre Paris Saint-Germain e Lyon, hoje, no estádio Parc des Princes, partida que encerra a oitava rodada do Campeonato Francês.

Por fim, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ainda não confirmou sua presença na cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro.

Vale lembrar que Kvaratskhelia é um dos principais nomes da lista de indicados ao prêmio, depois de ter feito uma temporada brilhante com o Paris Saint-Germain, sagrando-se vencedor do prêmio de melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa.