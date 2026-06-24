Um confronto africano com um toque saudita... Mané elimina Koulibaly da seleção do Senegal

Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, excluiu seu companheiro da seleção do Senegal, Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, da partida contra a Noruega na Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Senegal perdeu para a Noruega por 2 a 3, na partida que os enfrentou na madrugada desta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A partida foi marcada por um desempenho abaixo do esperado de Koulibaly, o que levou Babi Thiaw, técnico da seleção do Senegal, a substituí-lo aos 72 minutos de jogo.

No entanto, reportagens da imprensa senegalesa, veiculadas pelos canais “Al Arabiya”, confirmaram que a decisão não partiu do próprio Tiéaou, mas sim dos capitães da seleção senegalesa, liderados por Sadio Mané, bem como do meio-campista Idrissa Jana Gaye.

Segundo as reportagens, Mané e Gaye foram quem pressionaram o técnico senegalês para que tirasse Koulibaly de campo, diante dos erros repetidos que ele cometeu e que acabaram com as esperanças dos “Leões da Teranga” de conquistarem a vitória.

A derrota para a Noruega foi a segunda da seleção do Senegal na Copa do Mundo, após a derrota por 1 a 3 para a França, deixando a equipe sem nenhum ponto, empatada com o Iraque, antes do confronto decisivo entre as duas na terceira rodada.