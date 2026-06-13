O Al-Ahli saudita recebeu uma notícia inesperada sobre o futuro de seu técnico alemão, Matthias Jaissle, depois que reportagens da imprensa italiana revelaram que as negociações entre ele e o Milan estão avançadas para que ele assuma o comando técnico da equipe na próxima temporada.

Jaissle tem contrato com o Al-Ahli até o verão de 2027, após ter conduzido a equipe a conquistas notáveis no último período, o que o colocou no radar de vários grandes clubes europeus, com destaque para o Milan, que busca um novo técnico para levar a equipe de volta à disputa por títulos nacionais e continentais.

Nos últimos dias, o nome do técnico alemão foi fortemente associado a uma transferência para o “Rossoneri”, em meio a notícias crescentes de que haveria contatos diretos entre as partes para discutir a possibilidade de concretizar o negócio neste verão.

Segundo o jornalista italiano Daniele Longo, a diretoria do Milan realizou uma videoconferência com Yaisle nas últimas horas para discutir os detalhes do projeto técnico do clube e seus planos futuros.

Longo confirmou que o técnico alemão demonstrou grande entusiasmo em viver essa experiência e retornar aos campos europeus por meio de um dos maiores clubes do Velho Continente, indicando que as negociações estão ocorrendo de forma positiva entre as duas partes.

Ele acrescentou que Yaisle demonstrou disposição para abrir mão de uma parte significativa dos ganhos financeiros que recebe atualmente no Al-Ahli, tendo concordado em abrir mão de seu salário anual de aproximadamente 11 milhões de euros para concretizar sua transferência para o Milan.

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Essa postura reflete o tamanho do desejo que o técnico alemão tem de comandar o time italiano, especialmente porque o Milan representa uma das mais importantes etapas na carreira de qualquer técnico jovem que busque consolidar sua posição entre os grandes nomes do futebol europeu.

Apesar do avanço nas negociações, o Al-Ahli continua se agarrando ao contrato do seu técnico, o que significa que qualquer passo oficial em direção à sua saída exigirá um acordo entre todas as partes nos próximos dias.

A torcida do Al-Ahly aguarda ansiosamente o desfecho das negociações em andamento, em meio a temores de perder o técnico que conseguiu construir uma equipe forte e trouxe o “Al-Raqi” de volta à disputa, num momento em que o Milan parece determinado a continuar suas tentativas de convencer Yassine a retornar à Europa.