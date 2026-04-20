Um cenário absurdo: clube da KKD se beneficia de uma derrota proposital na última rodada

Um cenário insano está se desenhando na Keuken Kampioen Divisie. O FC Den Bosch tem interesse em perder propositalmente na última rodada. Com o empate em 1 a 1 contra o Jong FC Utrecht na noite de segunda-feira, os brabantes ficaram definitivamente em nono lugar na Keuken Kampioen Divisie. Isso cria um cenário bizarro para o último confronto contra o ADO Den Haag.

A equipe de Den Bosch não pode mais subir ou descer na tabela e depende totalmente dos resultados dos outros jogos. Por mais bizarro que pareça, uma derrota contra o ADO Den Haag pode acabar sendo benéfica para o Den Bosch.

A razão para isso está na disputa pelo título do quarto período. Se não for o Vitesse, mas sim o ADO Den Haag, o Willem II ou o Almere City que terminar entre os dois primeiros, a última vaga para os play-offs passa para a classificação geral. Nesse caso, quem se beneficia é o nono colocado: o FC Den Bosch.

Isso significa, concretamente, que uma vitória do ADO Den Haag favorece o Den Bosch. O ADO já está promovido como campeão e, portanto, não tem mais interesse em prêmios extras. O Willem II e o Almere City já estão garantidos nos play-offs.

Se o ADO vencer a partida contra o Den Bosch, os de Haia terminarão, de qualquer forma, acima do Vitesse. Os de Arnhem seriam prejudicados por isso e perderiam uma vaga nos play-offs em detrimento do FC Den Bosch.

A KNVB reageu com cautela à situação criada. “Esperamos que todos os que participam de uma partida queiram vencê-la”, diz o comunicado. A federação não quis fazer mais declarações.

Na segunda-feira, o FC Den Bosch parecia estar a caminho da vitória contra o Jong FC Utrecht, após um gol de Thijs van Leeuwen. No entanto, a quinze minutos do fim, Rafik El Arguioui empatou, fazendo com que a partida terminasse em 1 a 1.