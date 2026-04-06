"Um caso sem precedentes e um conflito de interesses"... O Al-Hilal critica duramente a CAF na crise do Nahda Berkane

Continuam as repercussões da crise em curso entre o Al-Hilal e o seu adversário, o Renaissance Berkane, devido à queixa apresentada pelo clube sudanês à Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a elegibilidade do jogador Hamza El-Moussaoui para participar dos dois jogos entre as equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões da África.

O time marroquino havia garantido a vaga nas semifinais após o empate em 1 a 1 no Marrocos, antes de decidir a partida de volta com uma vitória por 1 a 0 em Ruanda.

A diretoria do Al-Hilal considera que a participação do jogador foi ilegal, afirmando que ele não tinha direito a disputar as duas partidas devido à comprovação de uso de substâncias dopantes, o que levou o clube a exigir a abertura de uma investigação urgente e abrangente sobre o caso.

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Decisão ambígua desperta indignação

Em comunicado oficial divulgado na noite desta segunda-feira, o Al-Hilal expressou sua profunda preocupação com os desdobramentos do caso, indicando que recebeu a resposta do Nahda Berkane apresentada à Comissão de Disciplina da Confederação Africana, no processo nº DC23337.

O comunicado esclareceu que o levantamento da suspensão provisória do jogador, em 14 de março de 2026, ocorreu com base em um pedido apresentado pelo Nahda Berkane por meio de um e-mail enviado às 23h20 da noite em que a suspensão foi imposta.

O Al-Hilal acrescentou que a Confederação Africana de Futebol (CAF) aprovou esse pedido em apenas três dias, sem apresentar quaisquer justificativas claras, sem realizar uma audiência ou cumprir as condições previstas nos artigos 35 e 36 do Regulamento Antidoping da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de 2021, Além disso, nenhuma outra parte envolvida no caso foi notificada ou consultada.

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Um precedente incomum

O comunicado enfatizou que o levantamento de uma suspensão provisória em apenas dois dias, em um caso relacionado a uma infração comprovada ligada ao uso de substâncias dopantes e sem seguir os procedimentos legais habituais, constitui um precedente incomum e suscita preocupações reais quanto ao futuro da aplicação das regras antidoping no futebol africano.

O Al-Hilal também observou que as últimas comunicações emitidas pela Confederação Africana não incluíram qualquer menção à renúncia do responsável que emitiu a decisão de suspender a suspensão temporária, decisão essa que constitui o cerne do conflito atualmente em curso.

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Conflito de interesses

O clube sudanês confirmou que espera que esse responsável se afaste voluntariamente ou que a Confederação Africana de Futebol nomeie outro responsável para analisar o caso, alertando que apresentará um pedido formal para levantar a questão do conflito de interesses caso isso não ocorra antes da audiência.

O comunicado revelou que a audiência será realizada em 9 de abril de 2026, ou seja, 26 dias após a decisão de suspender a suspensão e apenas dois dias antes da partida das semifinais, o que aumenta a delicadeza da situação.

O Al-Hilal concluiu seu comunicado afirmando que apresentará todos esses fatos durante a audiência, expressando sua confiança de que a Confederação Africana de Futebol tomará a decisão que garanta a justiça e preserve a integridade da competição, reiterando seu compromisso total em defender seus direitos e manter a credibilidade do futebol africano.