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O jogador francês abandonou a calma de sempre

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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe no surpreendente empate por 3 a 3 diante do Viking FK, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, depois que seu astro francês Michael Olise foi expulso aos 73 minutos, em razão de uma atitude impulsiva que lhe custou caro.

Olise perdeu a habitual tranquilidade durante a partida, após receber inicialmente um cartão amarelo por segurar a camisa de Henrik Heggheim, antes de provocar sua expulsão poucos instantes depois.

Enquanto o árbitro mostrava o cartão amarelo ao jogador francês, e com vários atletas se aglomerando em torno do lance, Olise lançou a bola na direção da cabeça de Zlatko Tripic, em uma atitude vista diretamente pelo árbitro, que lhe aplicou o segundo cartão amarelo e, em seguida, o cartão vermelho.

A expulsão de Olise aconteceu em um momento delicado, pois o Bayern de Munique vencia por 3 a 2, mas o time alemão não conseguiu manter a vantagem e levou o gol de empate aos 90 minutos, perdendo dois pontos preciosos em sua caminhada na competição.

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As consequências da atitude do jogador francês não param no resultado da partida, já que ele ficará ausente do aguardado confronto do Bayern de Munique contra o Arsenal, na próxima quarta-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, por conta da suspensão decorrente da expulsão.