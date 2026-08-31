Um artilheiro de alto nível: Mohamed Al-Issa é o astro do primeiro mês da liga Joy

Mohammed Al-Issa, estrela do Al-Ettifaq, se firmou como o principal jogador do primeiro mês da segunda edição da liga "Joy" de elite sub-21, depois de fazer um início excepcional que o colocou à frente de seus concorrentes e chamou a atenção graças à sua capacidade goleadora e ao seu impacto direto nos resultados de sua equipe.

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O Al-Ettifaq disputou apenas duas partidas durante o mês de agosto, mas Al-Issa precisou de cerca de 180 minutos para confirmar que possui um faro de gol de altíssimo nível, depois de marcar 5 gols, iniciando sua trajetória na competição de uma forma que rapidamente colocou seu nome entre os principais talentos esperados.

O começo foi histórico diante do Al-Tadhamon, quando Al-Issa liderou sua equipe a atropelar o adversário pelo placar de 10 a 1, marcando quatro gols completos, um "super hat-trick", em uma das mais fortes exibições individuais que a competição já testemunhou desde o início de sua segunda edição, anunciando-se cedo como um dos atacantes mais perigosos.

O brilho de Al-Issa não parou na primeira partida, pois ele voltou na segunda rodada diante do Damac para marcar um novo gol durante a vitória do Al-Ettifaq pelo placar de 2 a 0, chegando a 5 gols em apenas duas partidas, mantendo seu impacto goleador em cada aparição com a equipe.

Esse início revela a grande capacidade de Al-Issa de aproveitar as oportunidades e se movimentar com eficácia dentro do último terço ofensivo, além de que marcar em duas partidas consecutivas confirma que seu brilho diante do Al-Tadhamon não foi apenas uma partida excepcional, mas sim uma extensão de um nível ofensivo notável que pode se manter durante as próximas rodadas.

E, com o fim do primeiro mês, Mohammed Al-Issa se tornou o nome mais destacado da liga "Joy" de elite, depois de liderar o cenário goleador e conduzir o Al-Ettifaq a um início forte, colocando-se cedo na disputa pela artilharia e provando que é um dos jogadores que merecem ser acompanhados de perto durante o restante da temporada.